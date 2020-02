La Mesa de la FP de Castelló pide prestigiar la FP y paliar el déficit de personal especializado

El primer paso para diseñar la FP del futuro se dio este martes con la Mesa de la FP de Castelló. En ella representantes de empresas y asociaciones profesionales, institutos y de la administración pudieron presentar sus demandas acerca de las necesidades de formación que consideraban que hay en la ciudad para ver de qué manera se puede ir trabajando para conectar la oferta de FP con los requerimientos del sector. Un proyecto a largo plazo y para hacer camino para mejorar esa conexión. Así lo explicó el conseller Vicent Marzà: «Lo que hoy se hable tendrá correlación en la medida de lo posible tendrá respuesta en la oferta de FP del curso próximo y marcará la hoja de ruta del futuro». En ella estaban invitados representantes de los institutos y de empresas y asociaciones (Grupo Gimeno, BP, UBE, Ascer, APECC, Ambulancias CSA, Asociación de Instaladores Electricistas, Asebec, Astrauto, Fepac Asaja, Cámara de Comercio, asociación de panadería APANCAS, Ashotur...). También asistió el concejal de Educación, Francesc Mezquita, y el conseller Vicent Marzà, impulsores de la iniciativa.

En esta Mesa , representantes de empresas, asociaciones e institutos plantearon la necesidad de relanzar socialmente la FP para que los padres no la vean como la segunda opción sino como un tren con paradas que puede llegar a la universidad, urgiendo campañas de visibilización. Como señalaron desde el centro integrado Costa Azahar. «Hay dos FP una, como cocina, con alta matrícula y bien vista y otra que hace falta prestigiar».

Otra, que hay sectores que no encuentran empleados formados. La asociación de instaladores eléctricos (AICS) expuso que se están cogiendo a ingenieros para hacer trabajos de la FP de la rama eléctrica porque falta personal cualificado: «hay un desequilibrio muy grande entre la gente que se titula de ingeniería en la universidad y la que sale de esta rama de FP». Desde Ascer trasladaron la dificultad de trabajadores preparados para colocar sus productos y la necesidad de implantar un proyecto piloto y la carencia de idiomas en marketing y comercio internacional. También Asebec (Fabricantes de Bienes de Equipo para la Cerámica) planteó este déficit de técnicos.

Ciclos baja matrícula

Hay sectores que tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada, no porque no existan los ciclos, sino porque la gente no se matricula en ellos. El reto es visibilizarlos socialmente (ejemplo, electricidad y electrónica, mantenimiento de electromecánica). Se citó el caso de mecanizado, donde el grado medio del Politécnico va bien de matrícula pero para la mayoría de alumnos es su tercera o cuarta opción y en el superior es muy baja «15 como mucho y acaban 8 o 9». El 30 de abril los institutos darán a conocer los ciclos de alta ocupabilidad y baja matrícula en una jornada.



Ampliar el abanico

Centros y tejido productivo plantearon que hay ciclos que se demandan y no existen o no están en Castelló. Por ejemplo, se propuso un Grado Medio en Obras de Interior, decoración y rehabilitación o ampliar la oferta de técnico en emergencias sanitarias al norte de la provincia. Desde los IES se demandó un grado que unifique cocina y sala para la hostelería o una FP básica de la rama sanitaria, que daría continuidad al ciclo de Enfermería. También se propuso el título de imagen y sonido en 3D, dado que en la UJI está la carrera de Videojuegos. También se planteó un ciclo de conducción de vehículos y transportes por carretera o uno de emergencias y protección civil, para formar, por ejemplo a Bomberos, ya que en 2023 se exigirá el ciclo superior para ser mando y el medio podría ser una exigencia en un futuro aunque ahora mismo no lo ofrece ningún centro, o de Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria que permitiría atender las necesidades de muchos sectores.

El ejemplo de Astrauto

Significativo el caso de la Asociación de Talleres Reparadores de Autos Astrauto, que como la automoción es un sector puntero en el que los centros de FP van por detrás de las exigencias del mercado y ante la carencia de personal preparado ha decidido crear su propio centro de formación.

Mejora en instalaciones

Algunos institutos y empresas expresaron la necesidad de que se mejoren las instalaciones si se quiere prestigiar la FP. Un ejemplo fue el IES Vicent Castell que imparte el ciclo de química industrial y precisa una ampliación para dotarse de un laboratorio e instalaciones para darlo en condiciones, pues actualmente acuden a la UJI y al propio centro.

Empleos que no existen

Se planteó incluso cuáles pueden ser las profesiones del futuro. Por ejemplo, la familia de Seguridad y Medio Ambiente.