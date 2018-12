Miguel Ángel Silvestre y Romay, en las mejores inocentadas en Castellón

Este viernes 28 de diciembre no han tardado en aparecer las inocentadas en distintos puntos de la provincia de Castellón. Las más destacadas han tenido al castellonense Miguel Ángel Silvestre y al exjugador de baloncesto Fernando Romay como protagonista.

El popular actor ha sido ‘noticia’ en Almassora al ‘mudarse’ a la localidad, según ha anunciado esta mañana a primera hora el propio Ayuntamiento en un simpático mensaje en su perfil de Twitter. “Convocatoria extraordinaria, hoy, de la junta de gobierno para conceder licencia de obra para la construcción de una vivienda a nombre de Miguel Ángel Silvestre. El actor castellonense elige la Vila de Almassora. Gracias”, rezaba el texto, acompañado de una imagen con la convocatoria de la ‘sesión extraordinaria’. Que sepamos, el castellonense seguirá viviendo entre la capital de la Plana y Hollywood, donde tiene en marcha varios proyectos desde su aparición en series como ‘Narcos’ o ‘Sensa8’, aunque nunca se sabe…

No menos simpático ha estado el Club Volei Grau, que acompañando una imagen en su perfil de Facebook con su presidente José Miguel Varella y el conocido exjugador de baloncesto Fernando Romay ha publicado el siguiente mensaje: “La directiva del club no descansa en la intención de conseguir mejoras para nuestro club; así aprovechando la Copa de España, nuestro presidente J. Miguel Varella ha mantenido una importante reunión con el mítico Fernando Romay, que se ha interesado muy mucho por nuestro proyecto. A partir de hoy colaborará con la directiva del club aportando ideas frescas y echando una mano con el papeleo federativo, que no es poco”.

Por último, el Ayuntamiento de Morella ha asegurado que instalará una pista de patinaje al exterior del Espacio Ferial, un telesilla y tres cañones de nieve en el Prat de l’Albereda con ocasión del Jocambient 2019. Desde luego, quizá la bella localidad de Els Ports no sea la más indicada para apostar por la nieve artificial, pues sus habitantes no están precisamente desacostumbrados a disfrutar de la natural… Lo que sí podemos aconsejar a los lectores es que se acerquen cuando puedan a disfrutar de la localidad, y especialmente del 3 al 5 de enero, cuando se instala el Jocambient en el Espai Firal, con actividades para los más pequeños de la casa.