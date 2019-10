Monedero asegura en Castelló que el pacto entre Compromís y Más País le «decepciona»

El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, aseguró ayer que le ha «sorprendido y decepcionado» el pacto entre Compromís y Más País, formación liderada por Íñigo Errejón, para concurrir a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, y criticó que se opte «por algo marcado por cuestiones electorales y no programáticas». Monedero realizó estas declaraciones antes de participar en un acto de precampaña en la sede de Unidas Podemos de la capital de la Plana ante más de 100 personas.

Asimismo, el ahora contertulio televisivo indicó que el «fracaso» en las anteriores elecciones «tenía que haberles marcado un cierto rumbo de que un frente amplio de izquierdas le va mejor al País Valencià que aventuras que invitan a la división».

«Entendemos que había gente dentro de Compromís que quería ir con nosotros, pero ha sido una decisión que han tomado por razones que no han terminado de explicar muy bien porque no hay programa», apuntó Monedero, quien subrayó que no le gustan «nada» las divisiones dentro de los partidos de izquierdas.

«Cuando uno escucha a Sánchez una enorme amabilidad con Pablo Casado y una enorme beligerancia con Pablo Iglesias, uno se sospecha que detrás de estas elecciones viene una gran coalición, por tanto lo que hace falta es aumentar los votos de los que pueden frenar eso y no regalarlos a un PSOE que va a un acuerdo con Ciudadanos o con el PP», subrayó ayer uno de los fundadores de la formación morada.

Para Monedero, estas elecciones son «muy desafortunadas», ya que «no las quería nadie porque no hacían falta, responden solo a un cálculo interesado de Pedro Sánchez, y ni siquiera del PSOE, y tenemos que hacer todo lo posible para que no tengan un resultado desagradable». Asimismo, señaló que lo que es posible en Valencia «no es posible en el Estado por precisamente esa renuncia de Pedro Sánchez a atreverse a hacer un gobierno que se enfrenta a los poderosos».

Oltra y Bescansa

Por su parte, la líder de Compromís en la Comunitat y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dio ayer «la bienvenida» a Más País a la exdiputada y cofundadora de Podemos Carolina Bescansa, que será la cabeza de lista por A Coruña. «Es una mujer de un enorme talento, que tiene mucho que aportar a la política española».