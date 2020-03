Una mujer de la Vall es la segunda fallecida por el virus en Castellón

La pandenia del coronavirus deja una segunda víctima mortal en la provincia de Castellón. Los fallecidos tienen nombres y apellidos, así como familias que les lloran en silencio y sin compañía. Tras la muerte de un hombre de avanzada edad a principios de la semana, ayer se conoció el fallecimiento de una mujer de la Vall d’Uixó, con dolencias previas, según confirmaron fuentes municipales. Se trata de una vecina muy conocida en la localidad ya que durante años, ahora estaba jubilada, regentó un negocio. Y es que el número de fallecimientos en la Comunitat no para de crecer, ayer se conocieron 17 nuevos hasta elevarse la cifra a 50. En el total de España, ya son 1.326.

Este dato va en aumento, como también el de los contagios, la provincia sumó ayer 20 nuevos casos, es decir, cuenta con 124, de los cuales cerca de medio centenar (47) se encuentran hospitalizados, según informó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. El total de afectados en la Comunitat es de 1.363, 258 más que justo una jornada antes, mientras que, en España, la cifra se eleva hasta los 24.926.

En medio de estos negativos y tristes números hay espacio para la esperanza si se tiene en cuenta que 25 personas de la Comunitat ya han recibido el alta, una de ellas el joven de Burriana que fue el primer diagnosticado en la Comunitat, y forman parte de los 2.125 españoles que han superado el temido coronavirus.

pico de la pandemia // En cuanto a la evolución de la pandemia, Barceló incidió en que no se sabe todavía «dónde va a llegar» el número de infectados. «Poco a poco vamos subiendo peldaños», explicó la consellera. Y es que el número de positivos es mayor cada día que pasa. En solo 24 horas, en la Comunitat, se han contabilizado 258 casos nuevos, a pesar de que las pruebas diagnósticas solo se están practicando a aquellos enfermos que presentan un cuadro más complicado y no a aquellos con síntomas leves. «El momento de contención que existía ya no lo tenemos porque hay contagios comunitarios», aclaró.

«No sabemos dónde va a estar el techo ni cuál va a ser la proyección», remarcó, antes de referirse a que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzaron que se va a «ir subiendo». «Esta semana que viene será complicada», advirtió.

responsabilidad ciudadana // En un tono serio, más cercano al enfado, la titular de Sanidad, quien inició su intervención de ayer dando el pésame a los familiares de la mujer asesinada por su pareja en Almassora y condenando la lacra machista, reclamó cumplir el confinamiento. «Seamos responsables, no pongan en juego al resto de los ciudadanos y ciudadanas», subrayó Barceló, a raíz de unas «tristes imágenes» de un atasco en una avenida de València el pasado viernes. «Por favor, cuiden de todos, cuiden de ustedes. Protéjannos, protéjanse», pidió la consellera.