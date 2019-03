Las mujeres podrán bajar del bus nocturno en Magdalena a demanda

Paradas a demanda en el autobús urbano. Es la novedosa iniciativa que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Castellón en las próximas fiestas de la Magdalena, en lo que significa una apuesta del equipo de gobierno por una «movilidad con perspectiva de género». El objetivo es que las mujeres que así lo soliciten puedan apearse del vehículo en el momento que lo prefieran, y que disminuyan su sensación de «vulnerabilidad» cuando regresan a casa de noche.

Se trata, como explican fuentes municipales, de una prueba piloto que se aplicará en las tres líneas nocturnas que funcionarán durante la semana festiva y en la línea del bus del Grao por Hermanos Bou. Las paradas a demanda funcionarán a partir de las 22.00 horas, solo en los trayectos de bajada, para que las mujeres que vayan solas o acompañadas de otra mujer puedan solicitar bajar fuera de las paradas oficiales en el punto más cercano a su destino dentro del recorrido.

Esta iniciativa, fruto del trabajo colaborativo entre la Concejalía Igualdad, dirigida por Verònica Ruiz, y la de Movilidad, con Rafa Simó al frente, surge para dar respuesta a una «potencial demanda», y también para mejorar la calidad del servicio. Es una medida que se enmarca en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

más seguridad // Tal y como indican las mismas fuentes, «esta oferta pretende proporcionar a las mujeres los recursos necesarios para que no modifiquen su rutina o dejen de hacer algo por el miedo a sufrir episodios de riesgo», especialmente «cuando regresan de noche solas a casa».

El procedimiento marca que las mujeres interesadas en bajarse del autobús en un punto no previsto deberán comunicarlo al subir al conductor o conductora y después indicarlo «con suficiente antelación». El descenso se realizará por la puerta delantera, en condiciones que no sean «un peligro para la persona usuaria ni tampoco para el tráfico rodado».

Además de la N1 y el bus del Grao por Hermanos Bou que funciona todo el año, en Magdalena también habrá paradas a demanda para mujeres en las dos nuevas líneas nocturnas que se pondrán en marcha este año por primera vez: la N6 Estación Intermodal-Benadressa-Urbanización Monte Cristina (con parada en las urbanizaciones de la carretera de l’Alcora) y la N7 Plaza País Valencià-Grupo Perpetuo Socorro-Grupo Lourdes, que dará servicio a los barrios de la zona sur.