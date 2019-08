Municipios de Castellón perderán 2,5 millones con la AP-7 liberalizada

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pecata minuta y cifras insignificantes lo del Ibi. La intensidad de tráfico en la Ap7 entre Tarragona y Valencia es de 18500 vehiculos diarios . Entre Tarragona y Barcelona 50000. La autovía interior entre Castellón y Sagunto 45000 .La 340 entre Castellón y Nules también soporta gran intensidad. Todo se añadiría a la autopista . El enorme desgaste debido al tráfico pesado añadido multiplicaría el mantenimiento . Mantenimiento que arrastra un enorme déficit desde la crisis . Si al mantenimiento le añadimos el multimillonario lucro cesante ya se pueden imaginar las cifras que dejaría de ingresar. No quiero ser gafe ni adivino pero acabaremos pagando de una forma o de otra en todas las autovías como en Portugal. Gratis no hay nada. Ojalá me equivoque.