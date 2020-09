Música y emotividad por las víctimas del covid-19

La música fue el medio a través del cual la ciudad de Castelló quiso rendir ayer un homenaje de la mano de la Banda Municipal a las víctimas de la pandemia, tanto las que fallecieron, como las que lograron superar la enfermedad tras un complicado paso por el hospital, como sus familias. Pero el concierto también fue un reconocimiento a quienes estuvieron trabajando durante los momentos más duros de la crisis sanitaria para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Por todos ellos sonaron los acordes compuestos por Aaron Copland en Fanfare for the Common Man, la obra Sea of Wisdom de Daisuke Shimizu y la transcripción que Calvin Cluster hizo del Adagio de Samuel Barber. Todas ellas piezas escogidas por la intensidad de su armonía, magnificada por el silencio expectante que llegó a ocupar la plaza de Hort dels Corders de la capital de la Plana.

No faltaron las medidas de seguridad, que acompañan a cualquier actividad cultural impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad: gel hidroalcohólico, mascarillas obligatorias y distanciamiento social entre las sillas que ocuparon quienes no quisieron perderse este tributo bajo la batuta del director Marcel Ortega.

El acto fue inevitablemente emotivo, pues en el recuerdo estuvieron muy presentes quienes fallecieron desde marzo.