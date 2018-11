La Navidad animará el empleo y en Castellón cerrará un año histórico

Una importante marca de cosméticos busca un vendedor para las campañas del Black Friday y Navidad. Ofrece un puesto de trabajo en un centro comercial de Castellón, en jornada a tiempo parcial y un salario fijo más comisiones en función de las ventas. Un local de venta de telefonía móvil, esta vez ubicado en la Salera, necesita vendedores para trabajar en Navidad. El contrato será se 30 horas a la semana. Una tercera tienda de accesorios, también en la provincia, busca dependientas para trabajar entre el 9 de noviembre y el 7 de enero...

A estas alturas del año caben muy pocas dudas de que en 2018 se superarán en Castellón los 235.000 contratos. Un récord. En los 10 primeros meses ya se han registrado más de 171.000, casi 4.000 más que el año pasado en el mismo periodo. Y la recta final del año no defraudará. Los turrones ya están llegando a los supermercados, el comercio calienta motores para el Black Friday y las empresas de los sectores que más actividad ganan ya están buscando los refuerzos que necesitan. Y esta campaña necesitarán más plantilla que el año pasado, que ya fue un buen final de ejercicio para el empleo.

Pilar Trilles, directora de Adecco en Castellón, asegura que las perspectivas son positivas. La mejora económica es un hecho (lo es desde hace ya un par de años) y el consumo repunta y más en Navidad, la época de las compras por excelencia. «Esperamos un 10% de contrataciones más que el año pasado», apunta al tiempo que enumera algunos de los perfiles que más están demandando las empresas de la provincia. «Cajeros, dependientes, repartidores, personal de atención al cliente, promotores, azafatas o recepcionistas son de los más solicitados, además de otras ocupaciones no tan relacionadas con la Navidad como mozos, carretilleros o personal administrativo», explica.

Quien también ha hecho un primer pronóstico es la empresa de trabajo temporal Randstad, que ha calculado cuánto empleo generará esta campaña en Castellón. Serán 5.400 contratos, un 7,2% más que el año pasado y un 23,7% más que en el 2007, cuando se alcanzaron los 4.364. «El sector del comercio será, indudablemente, el que tirará de las contrataciones. De hecho, lo hará desde ya dado que a final de mes está el Black Friday y esos días van a suponer un pico importante de contrataciones» describe Ana Hervás. responsable de Randstad en Castellón, Valencia y Albacete. Y en el conjunto de la Comunitat Valenciana las perspectivas también son inmejorables, con 45.200 contratos. «Las contrataciones previstas para este ejercicio vuelven a marcar un récord histórico», añade Luis Pérez, director de Relaciones institucionales de la ETT, que recuerda que este época «es una de las mejores ocasiones para aquellos trabajadores que quieren conseguir su primer empleo o reincorporarse al mercado laboral».

LA ÉPOCA DE LOS ‘MINIJOBS’

Aquellos que no tienen trabajo van a tener una oportunidad de oro para encontrar un empleo pero la inmensa mayoría de los puestos no sobrevivirá más allá de mediados de enero. Es lo que hay. «El contrato más común en esta época del año es el eventual por circunstancias de producción y también crecen los empleos a jornada parcial», explica Ana María García, secretaria de Empleo y Formación de CCOO PV, que denuncia que hay empresas que hacen un uso fraudulento de este tipo de contrataciones. «Aunque no se puede generalizar, sabemos que hay empresas que contratan a trabajadores para hacer cuatro horas al días y luego acaban haciendo muchísimas más. Por eso hay tantos profesionales que están infracotizados», argumenta.

La responsable sindical insiste en que buena parte de los contratos navideños serán «precarios» y «efímeros». «Sabemos que la inmensa mayoría tienen una fecha de caducidad, pero entre todos tenemos que buscar fórmulas para que, mientras duren, sean de calidad».

Este año se prevén más contrataciones y, sin embargo, el número de demandantes de empleo va claramente a la baja. «La escasez de candidatos es una realidad y lo es porque cada vez hay menos personas en paro», describe Ana Hervás, responsable de Randstad en Castellón, que señala que, aunque a la baja, siempre hay estudiantes y profesionales que necesitan estos tipos de empleos. «No son trabajos precarios, sino empleos concretos para cubrir las necesidades de unas empresas que en Navidad tienen picos altos de actividad», insiste.