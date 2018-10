No te pierdas estos 20 planes para el puente del Pilar en Castellón

Viernes, 12 de octubre del 2018

1. Castellón, viernes, sábado y domingo. Arranca la Mostra d'Arts Escéniques de Castellón. Se trata de un festival de música y teatro a pie de calle que tendrá lugar desde el viernes hasta el domingo. De una forma totalmente gratuita, los ciudadanos podrán conocer distintos estilos musicales, programando múltiples actuaciones de diversa índole. Si quieres más información al respecto puedes pinchar aquí.

2. Soneja, viernes, sábado y domingo en el Salón del Centro Cultural. La III Feria Alternativa y del Entorno comprenderá la Feria y Fiestas de Cerveza y la Feria del Aceite. La primera de ellas tendrá lugar este viernes, con la apertura de la feria de artesanía y puestos de asociaciones, así como la inauguración de la Fiesta de la Cerveza Oktoberfest a las 11.00. Paralelamente a esta cita, el sábado 13 y domingo 14 se desarrollará la XI Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra.

3. Castellón, 18.30 horas en el Auditori. Gran Gala del Folklore Aragonés, con entrada gratuita para socios y acompañantes, con invitaciones. Homenaje a Huesca, Una noche en Calatayud, Jota de Andorra, Jota de los mantones y La Dolores. Si te gusta la música tradicional, esta es tu cita.

4. La Vall d’Uixó, 22.30 horas en Les Coves de Sant Josep. Dentro de Singin' in the Cave, actuación de Alondra Bentley que servirá para poner el broche de oro al ciclo de conciertos de este año. La artista murciana nacida en Inglaterra hipnotizará a los espectadores con una voz muy característica, interpretando temas que oscilan entre el folk y el pop. Ha grabado cuatro discos, pero a la Vall d’Uixó llegará con el quinto, Solar System. Las entradas cuestan 20 euros y en el vídeo inferior puedes comprobar puedes comprobar el particular estilo de la intérprete.

5. Nules, viernes a las 23.00 horas, y sábado a las 20.00 horas. Concierto del guitarrista Pedro Navarro en el Teatro Alcázar. Las entradas para el espectáculo ‘Sueño Flamenco’ tienen un coste que oscila entre los 12 y los 15 euros. Las actuaciones del artista, integradas en la programación de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad, suponen el regreso a su ciudad natal de un Pedro Navarro que viene de actuar en escenarios a nivel internacional como Roma, París, Nueva York, Chicago, Guayaquil, Los Ángeles, Sidney o Montreal.

6. Orpesa, a las 23.30 horas en el recinto multiusos. Actuación con entrada totalmente gratuita del grupo murciano de pop rock Maldita Nerea, que triunfó con el lanzamiento de El secreto de las Tortugas, consolidándose en el panorama musical nacional.

Sábado, 13 de octubre del 2018

7. Alcalà de Xivert, sábado y domingo. La sexta edición de la Fira de la Tomata de Penjar tendrá lugar los días 13 y 14 de octubre en Alcalà de Xivert con un programa de actividades para todos los públicos. Los actos arrancan este sábado a las 11.00 horas. A las 19.15 horas del sábado habrá además una cata abierta al público de vinos de Castellón. También estará abierto el mítico campanario de la localidad durante todo el fin de semana con el objetivo de que los más atrevidos puedan subir hasta lo más alto del mismo.

8. Sot de Ferrer, sábado y domingo en el Salón Multiusos (C/ Valencia, 43). Por tercer año consecutivo, la localidad celebra la Feria Avícola, en la que se contará con la exhibición de más de 200 ejemplares de distintas variedades. La actividad comenzará este viernes, aunque la inauguración de la feria tendrá lugar a las 10.30 horas del sábado, cuando se celebrará un taller sobre la producción de miel, visitas guidas por la población o merienda popular.

9. Castellón, a las 19.30 horas en el Auditori i Palau de Congressos. Concierto de la Jove Orquestra Simfònica de Castelló con un programa homenaje al centenario del nacimiento de la compositora y pintora castellonense Matilde Salvador. Contará con la presencia del director italiano Fausto Fungaroli y con las actuaciones de dos solistas muy cotizadas como la pianista japonesa Yuki Sunamura y la violonchelista coreana Sud Hyun Ah Park.

10. Benicàssim, a las 22.30 horas en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega. Jandro, conocido colaborador y mago del programa ‘El hormiguero’ quiere que te sientas como las ‘celebrities’ que han pasado todos estos años por el conocido espacio de Antena 3. Una magia diferente, divertida y fuera de lo convencional. La actuación, apta para todos los públicos, tiene un coste de 3 euros.

11. Vila-real, a las 23.00 horas en el Japan Rock Club (Miralcamp, 51). Si te gusta el rock, esta es tu cita. Las bandas Grande Royale y The Cutting Fingers pondrán la nota musical en Vila-real. Llegados desde Suecia y Castellón, respectivamente, para disfrutar con su ritmo tendrás que pagar 10 euros.

12. Castellón, a las 23.30 horas en el Soho Pub (Carcagente, 33). Si te gustan los ritmos de los 80 no te pierdas las actuaciones de dj Charmand y Miss Rose en una cita organizada por el colectivo Castelló LGTBI.

13. Almassora, a las 00.00 horas en la plaza Pere Cornell (C/ San Francisco, 20). Concierto de Los Secretos organizada por la peña La Kalaña. La actuación será de carácter gratuito, y en la misma, a buen seguro el grupo de música pop rock español fundado en Madrid y que ha desarrollado su carrera desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad interpretará alguno de sus grandes éxitos como ‘Déjame’, ‘Quiero beber hasta perder el control’ o ‘Pero a tu lado’.

Domingo, 14 de octubre del 2018

14. Vila-real, desde las 10.00 hasta las 13.00 horas en el El Convent, espai d'art (Carrer Hospital, 5). Desde este domingo y hasta el 28 de octubre se podrá ver la exposición titulada ‘Denúncies plàstiques de la violència’, una selección de 25 obras que alberga el MACVAC de Vilafamés sobre la violencia.

15. L’Alcora, desde las 10.30 horas, Fira del Mussol. La cita, que se celebra desde 1843, acoge también una muestra de motos antiguas, actuaciones de grupos folclóricos, pasacalles y una chocolatada popular. Asimismo, a lo largo de toda la mañana, el evento estará amenizado por la asociación cultural de dolçainers i tabaleters l’Alcalatén y en el interior del IES los niños podrán participar en diferentes actividades programadas para ellos, como talleres de manualidades, castillos hinchables y un toro mecánico, entre otros. En los últimos años se potencia la presencia de expositores de artesanía para dar un empuje aún mayor, si cabe, a esta popular y concurrida jornada.

16. Castellón, a las 11.00 horas en el Planetario. Taller: Cometes, portadors de vida. Entrada gratuita para una cita en el que los presentes descubrirán todos los porqués de los cometas, de dónde provienen, cuál es su origen y composición. Si te gusta la astrología, no te lo pierdas.

17. Castellón, a las 18.00 horas en el Teatro Principal. El Pavon Kamikaze Teatro interpreta 'Un enemigo del pueblo', de Henrik Ibsen. Las dudas y los avatares de una compañía de teatro que depende de las subvenciones públicas. ¿Un freno a la libertad de expresión? El domingo, a las 18.00 horas, en el coliseo de la plaza de la Paz de Castellón. Las entradas cuestan de 5 a 22 euros.

18. Burriana, a las 19.00 horas en el Teatro Payà. El trío formado por Pascual, Fanjul y Oliver interpreta el Proyecto Beethoven, consistente en acercar al gran público la música escrita por Beethoven para violín, violonchelo y piano en sus diferentes agrupaciones posibles, si bien manteniendo como eje central los siete tríos con piano. El precio de las entradas será de 4 y 5 euros.

19. Almassora, a las 20.00 horas en la Plaza de Pere Cornell. Colofón a las fiestas de la Mare de Déu del Roser con la actuación de la Década Prodigiosa. La entrada es gratuita y a la conclusión del concierto se disparará un castillo de fuegos artificiales disparado por la pirotecnia Baldayo’s.

20. Vall d’Uixó, a las 23.00 horas en el Auditorio. Qué mejor colofón a las Fiestas Virgen del Rosario que con el espectáculo ‘Luis Miguel, el tributo’, con la actuación de Jairo Gázquez, acompañado por Mediterráneo La Orquesta, en la que se rendirá tributo al popular cantante latino, uno de los mexicanos más internacionales que ha llevado el romanticismo del bolero a su máxima expresión.