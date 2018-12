No vas a creer todo lo que le ha pasado a Selena Leo, la castellonense de Sonia y Selena

La inmensa mayoría de los que lean estas líneas habrá escuchado en alguna ocasión el tema ‘Yo quiero bailar’, que en su día vendió más de un millón de copias y cuenta en Youtube con más de cinco millones de reproducciones. Quienes ponían voz a este ‘hit’ bailongo y veraniego eran Sonia y Selena, y algunos de los lectores sabrán que Selena Leo –la morena-, es de Castellón. Sin embargo, pocos conocerán las últimas andanzas de esta popular cantante, que en las próximas fechas estrenará nuevo ‘single’, ‘Loca’, un apelativo que podría aplicarse perfectamente a una vida nada convencional.

Después de bailar con cantantes como Enrique Iglesias, Celia Cruz o Ricky Martin, y de su indiscutible éxito de ventas, ahora graba “documentales sobre la vida de las personas para dejar en herencia” y es una enamorada del Blablacar: “Me encanta viajar de esta forma porque es una forma ideal de conocer a muchas personas”.

En un breve resumen, habría que decir que cansada de la fama hizo las maletas para volar a México, donde residió ocho años. “Es un país mucho más seguro que España”, asegura. El estrés, añade, pudo con ella y le obligó a regresar a su país, concretamente a Ibiza, marcando un punto de inflexión en su trayectoria vital: “Cogí un avión y me volví. En Ibiza me compré una caravana de lujo, en la que viví durante cuatro años con mis dos perros. Fue entonces cuando me sentí libre”, confiesa en una entrevista que no dejará indiferente a nadie.

-¿Por qué ha decidido regresar ahora a los escenarios?

-Quería volver al ‘show business’. Después de ocho años me apetecía ponerme otra vez delante de las cámaras y grabar un ‘single’ más actualizado de pop latino. Además, una manera de seguir participando con gente joven era volver a la música. Soy muy espiritual y presto atención a las señales. Mucha gente me pedía que volviera y me convencieron. El universo estaba esperando que dijera que sí y en dos meses se hizo todo.

-¿Qué expectativas tiene con ‘Loca’?

-Expectativas tengo pocas. Decidí retirarme porque necesitaba mi espacio para desarrollarme en otras profesiones como la de ‘film maker’ para hacer mis propios documentales. Monté mi productora en Ibiza y me retiré de la música para formar mi propia familia, pero la verdad es que no tuve tiempo para formar una familia, por lo que sigo en el mismo punto, pero con ocho años más y muchas ganas de seguir divirtiéndome. Mi vida se estaba asentando y no quería asentarme porque el asentamiento me lleva a la vejez.

-¿Qué ha cambiado Selena Leo con respecto a la Selena de Sonia y Selena?

-Cuando eres joven vibras más en el ego y ahora estoy más tranquila, soy una mujer adulta y lo vivo con más conciencia. Tengo más interacción con el público, me gusta conocer a las personas de una forma más cercana. Cuando era más joven no sabía lo que pasaba fuera del escenario, viajaba por el mundo entero y no visitaba las ciudades, no conocía a personas. Me he perdido muchas cosas importantes.

-¿Cómo valora su paso por Sonia y Selena? ¿Por qué se separaron?

-Fuimos muy transgresoras a nivel físico, en España aún estaba mal visto la mujer operada. Ahora ya todo vale. Había mucha diferencia entre Sonia y yo. No nos llevábamos muy bien y había problemas internos. Veníamos de educaciones y culturas diferentes porque yo estuve toda la vida en el mundo del escenario. Después nos volveríamos a juntar para grabar un remix en el 2011 y sané todas las asperezas porque éramos muy jóvenes y teníamos mucha presión.

-¿Cómo fue su camino hasta llegar a Sonia y Selena?

-Mis padres ya se dedicaban al mundo del espectáculo. Nací en Castellón, pero a los 15 años ya me emancipé porque tenía un ansia de vivir increíble. Empecé muy pronto a trabajar en televisión y con 18 años me fui a La Habana para aprender en el ballet nacional cubano, que a nivel artístico es el segundo más importante del mundo. Aunque no sentía que cantara muy bien, grabé una maqueta, la mandé a Barcelona y, cantando ‘Yo soy Candela’ de Noelia, les convencí. En cuestión de días me presentaron a Sonia, grabamos el disco y conseguimos ser el número 1 en un montón de sitios.

-¿Qué le hizo interrumpir su carrera, más allá de la separación de Sonia?

-En 2002 me mudé a México porque aquí no podía salir por la calle. Allí me sentía más a salvo, no tuve un problema nunca jamás. Estuve ocho años en México, saqué dos discos más –uno de ellos de cumbias que espero que nunca salga en España porque era de música tradicional mexicana-, y monté una escuela de baile hasta mis problemas de salud. Tenía mucho estrés y empezaron a fallarme los órganos, así que vine a Ibiza a relajarme.

-Durante su estancia en México vino a España para salir en el ‘reality’ la ‘Granja de los famosos’. ¿Repetiría?

-Ahora mismo, no. Cuando eres inmadura te manipulan por donde quieren, pero ahora que tengo conciencia sé a lo que me expongo y no sé si merece la pena. Me gusta crear, no ser un payaso. A lo mejor saldría en ‘Supervivientes’ porque es un reto físico como ser humano.

-¿Qué nos puede contar de su estancia en Ibiza?

-Me hice más ‘hippy’ que las amapolas. Necesitaba conexión conmigo misma. Me compré una caravana espectacular para vivir donde quisiera y me fui allí con mis dos perros. Conecté con mi libertad; necesitaba ser una persona normal. Soy nudista y he sido feliz porque podía bañarme desnuda sin que ningún paparazzi me hiciera fotos, ni nadie me señalara. He sido muy feliz porque antes no podía comer en un restaurante, ir al supermercado o coger el metro. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho usar el blablacar para viajar porque conozco a mucha gente.

-También montó una productora…

-Grabé un documental a modo de placer personal, pero mi producto estrella son los documentales de la vida de las personas para dejar en herencia a su árbol genealógico. Hubiera dado lo que fuera para tener uno así de mi abuela y me gustaría potenciarlo.

-Ahora tiene pensado volver a Castellón.

-Ojalá pueda actuar en la Magdalena después de sacar mi nuevo ‘single’. Además voy a preparar a los chavales que quieran presentarse al programa de ‘La Voz’ en la escuela PR Moviments.

Como vemos, una vida intensa a la que a buen seguro le restan muchos episodios por contar. El próximo, ‘Loca’, que se publicará en las distintas redes sociales de Selena Leo el próximo 14 de diciembre.