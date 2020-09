La noche de Castellón, casi 'en venta'

¿La noche está en venta? Aún no, pero casi. Locales de ocio nocturno de Castellón han querido lanzar un mensaje a la sociedad, con un Se vende, ficticio por ahora. Avisan a la Administración pública sobre su complicada situación económica, tras seis meses de cierre por la normativa anticovid-19 y las restricciones, con un balance que puede hacer que el sector desaparezca antes de fin de año.

Ahora les afecta la nueva prórroga, hasta el 29 de septiembre, que no les permite ni siquiera abrir sus puertas. Por ello, el sector castellonense se ha sumado al de otras zonas de España con una nueva acción en redes sociales y en las calles del centro de la capital de la Plana.

Ya la han secundado los responsables de dos locales emblemáticos: Spoonful (café club y bar de copas) y Roots (pub y laboratorio musical), que han colgado sendos carteles protesta.

Se observa escrito un SOS, con un Se vende. Se sienten «olvidados» por las autoridades, después de casi medio año sin ingresos por la imposibilidad de funcionar debido a las restricciones del covid-19. Consideran que merecen «un plan de rescate urgente» y subrayan que #Ociotambiénescultura.



Más de 200 negocios



El representante de la asociación de locales de ocio nocturno de Castellón ON!, Juanjo Benavent, apuntó la desesperación y cansancio que existe en el sector. «Estamos sin ingresos y no nos llegan las ayudas. Nos estamos ahogando. En la provincia habrá en torno a unos 200 establecimientos afectados (entre pubs, discotecas, bares musicales, karaokes...) y de ellos dependerán 7.000 empleos seguros, o más, entre Castelló, Benicàssim, Orpesa, Peñíscola, Vila-real, Burriana, etc. Solo en la capital, unos mil, calculamos».

Impuestos y alquileres



¿Qué salida tienen si no ingresan nada y sí deben afrontar los gastos? Benavent recuerda, además, que a los establecimientos de hostelería de día sí les permiten abrir, y además, tras los primeros 21 días, no se ha demostrado que sean los culpables de los rebrotes del virus. «¿Nos reconvertimos en cafeterías?», se pregunta. El plazo límite es diciembre. «Cada uno sigue teniendo sus gastos de luz, agua, alquiler... Hace poco nos han pasado el impuesto de basura, con los descuentos del covid. Pero igual tenemos que pagarlo. Igual que el préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Quien lo haya pedido, debe devolver el dinero, ¿pero, cómo vamos a hacerlo si no nos dejan trabajar? Si esto fuera posible, subraya que tienen los protocolos anticovid listos en los pubs y discotecas. Y es que ahora, con la llegada del otoño-invierno, el ocio nocturno vivía su época dorada, aunque por ahora solo existe incertidumbre y preocupación.

«Nuestro drama va más allá de tener un local cerrado y pagar alquiler», incidió Benavent. Por ello, como ya publicó Mediterráneo, esta semana han iniciado otra denuncia en redes sociales con fotos de los perjudicados: empresarios, empleados y proveedores.