Castellón vive la noche más fría del verano desde junio

DE CASTELLÓ NAIX UNA LLENGUA, QUE ÉS LA QUE ÉS. AMB EIXA LLENGUA, LA N-O-S-T-R-A, I NO UNA ALTRA, COM NO POT SER D'UNA ALTRA MANERA I COM PASSA EN TOTES LES CIUTATS I POBLES DEL MÓN, LI VAM POSAR UN NOM. CASTELLÓ. LLENGUA PRÒPIA, AUTÒCTONA, ORIGINAL, ORIGINARIA: EL VALENCIÀ SE LI POSA NOM A LA CIUTAT: CASTELLÓ, AMB LA NOSTRA LLENGUA. COM AMB TOTES LES CIUTATS I POBLES DEL MÓN QUE ES POSEN EL NOM EVIDENTMENT AMB LA SEUA LLENGUA I NO LA DEL VEÍ. ÉS COM SI EL PERIÒDIC DE ZARAGOZA ESCRIVIRA EL NOM DE LA SEUA CIUTAT EN UNA ALTRA LLENGUA, COM PER EXEMPLE LA NOSTRA I POSAREN SARAGOSSA. NO ÉS NI EL NOM OFICIAL NI EL CORRECTE I LO PIJOR: NO HI HA CAP RAÓ PER CANVIAR-LI EL NOM PER EL D'UN ALTRE IDIOMA I NO GASTAR EL PROPI. NO SE COM EXPLICAR-HO JA, NO ENTEN QUI NO VOL I EN ESTE CAS QUI NO VOL I QUI L'AUTOODI EL CEGA