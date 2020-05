El nuevo sistema para coger libros de la biblioteca de Rafalafena

La Biblioteca Pública de Rafalafena retomó este lunes las devoluciones y préstamos tras decretarse el estado de alarma el 13 de marzo. Y es que hay 3.400 materiales prestados pendientes de devolución. "Abrimos en horario de mañana de 9 a 14.30 horas. Asimismo, ha cambiado el procedimiento de préstamo con cita previa, de modo que se recomienda enviar un mail o llamar por teléfono a la biblioteca con el nombre completo del solicitante y el número de carnet y los datos del libro y del autor, de forma que cuando lo tengan localizado y disponible contactarán con el socio para que pase a recogerlo. Los teléfonos de contacto son 964.55.83.89 y 964.55.83.80 y el mail es bpec@gva.es

"Está hecho todo para que no pasen de la planta cero y no suban arriba y evitar que toquen los libros", explica Rosalía Cantero, quien añade que este lunes ha acudido mucha gente a hacer devoluciones y a pedir libros también. "El teléfono no ha parado de sonar", añade.

Y es que en estos momentos se encuentran con los topes establecidos en las distintas fases, trabajando con el 33% del personal. Además se solicita efectuar las devoluciones con mascarilla y guantes y respetando la distancia de seguridad y señalización. De momento la sala de lectura está cerrada. Aunque cuando se avance a la siguiente fase se pretende habilitar una para estudiar sin utilizar libros de forma que se pueda conectar el propio portatil que la gente se traiga de casa con la wifi, explica la directora, Rosalía Cantero, que recomienda mirar también el Facebook de Biblioteca Pública de Castelló Rafalafena donde pueden consultarse todas las novedades.