Los nuevos carriles bici evitarán 151 toneladas de CO2 en tres años

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Las vías ciclistas ahorran CO2 si se utilizan y desgraciadamente por la inmensa mayoría de las vías ciclistas urbanas de Castellón, los días laborables, pocos ciclistas se ven ….y hasta no atreveríamos a afirmar que por algunos tramos, nunca ha circulado ciclista alguno. Puede que un profano en materia de transportes y movilidad pueda llegar a creer que con pintar de rojo o verde (últimamente de rojo, que es bastante más económico) una porción de vial , es suficiente para que los ciclistas aparezcan por generación espontánea.....Por cierto, la vía ciclista de la foto, aunque estuviera reglamentariamente señalizada, nunca podría ser un carril-bici..........Poco CO2 ahorraremos si no sabemos distinguir un carril-bici de una acera-bici, ni sabemos colocar una señal de prohibición......Las que prohíben la circulación de ciclos colocadas en las Rondas , de acuerdo con el artículo 132 “Obediencia de las señales” del vigente R.G.C., no permiten la circulación de las bicicletas ni por la calzada lateral.....¿Es eso lo que se pretendía?