Los nuevos médicos rechazan hacer sustituciones al centrarse en el MIR

Contratar a médicos recién graduados que no tengan todavía aprobado el examen del MIR (Médico Interno Residente) para realizar las sustituciones de verano no es una solución ante la falta de profesionales en la provincia. Y es que la mayoría de ellos rechaza trabajar en julio y agosto para centrar todos sus esfuerzos en estudiar esta prueba, cuya convocatoria está prevista en febrero. El problema, como viene informando Mediterráneo, es la falta de plazas, a pesar de la escasez de profesionales. Solo hay puesto para la mitad de los aspirantes. Con esta preocupación en mente se graduaron ayer 71 alumnos de Medicina de la UJI.

«Siempre faltan plazas, además se prima la atención hospitalaria sobre Primaria», lamenta Alejandro Viciano, que quiere ser anestesista. Este recién licenciado, al igual que sus compañeros Rocío Sanz, que tiene el objetivo de ser pediatra, y Fernando Martínez se centrarán este verano en estudiar para poder realizar una residencia. «Daré lo máximo posible», señala este castellonense.

A muchos de los que ayer estuvieron en el acto de graduación en el Paranimf de la UJI les han planteado trabajar este verano, pero han rechazado la propuesta. «Me han ofrecido trabajar en Vila-real, pero me centraré en estudiar», apunta Susana Enrique Madrid. Su compañera, Celia Romero, de Soria, reclama una mayor regulación de plazas, es decir, incrementar los puestos de MIR y adecuar la oferta universitaria existente en la actualidad.

La mayoría optaría por quedarse en Castellón después del MIR, pero reconocen, como es el caso de Germán Herrero, que las condiciones laborales en el extranjero son mejores, «ya que se cobra hasta cuatro veces más».

Falta de personal

«Hay mucha gente para tan pocas plazas de MIR. Esto no se entiende cuando luego hay largas listas de espera porque falta personal. Hay un problema y los políticos lo saben», afirma Cristina Sánchez, al tiempo que reconoce que esta situación les genera «frustración». Ella también ha rechazado trabajar este próximo verano.

«Hay muchas facultades de Medicina y pocas plazas de MIR, además necesitamos que los médicos con una edad se jubilen», indica Carlos Gramage, de Valencia, que quiere ser pediatra. Tampoco rechaza la idea de marcharse fuera. «Una situación complicada» que preocupa y mucho a los recién licenciados como Anastasia Bandura, que se decanta, entre sus prioridades, por especializarse en Atención Primaria.