Nulexport busca alianzas dentro del sector para mantener su actividad

La junta directiva de Nulexport busca en estos momentos alianzas con otras cooperativas del sector citrícola para crear sinergias que le permitan mejorar la comercialización de su producto, fundamentalmente clemenules, así como dar pasos hacia una mayor variedad del mismo. Como ya hizo durante la asamblea general del pasado 27 de abril, la junta directiva, ahora liderada por Manuel Mezquita, aseguró ayer en una segunda reunión con los socios que la entidad es viable y que en las cuentas «no hay agujeros», y les emplazó a una próxima reunión para darles más detalles acerca de la búsqueda de colaboradores.

Según pudo saber este diario, entre los socios que asistieron a esta asamblea general extraordinaria cundía el desánimo porque la junta no presentó el plan de viabilidad prometido, sino simplemente los números del ejercicio que ahora se cierra, en el que no ha habido liquidaciones a los socios. Pero también es cierto que en los corrillos la mayoría optaban por seguir en la cooperativa un año más, no tanto porque se crean las palabras de los dirigentes como porque no ven futuro fuera de dicha entidad.

EL EMPLEO, EN EL AIRE // Tanto los asistentes como fuentes del sector consultadas por Mediterráneo explicaron ayer que el principal problema de Nulexport es que tiene una estructura para trabajar con 50 millones de kilos y según los últimos datos disponibles, del 2017, esa cifra se había reducido en al menos 10 millones de kilos. Así, de no encontrar socios que hagan posible repensar el proyecto, el futuro de la firma es oscuro. «Pueden tratar de continuar en solitario, pero con la desastrosa campaña actual eso pasaría seguro por un descenso del tonelaje y por una reducción de la estructura», indicaron estas fuentes. En campaña, la histórica cooperativa emplea a unas 1.000 personas entre operarios, collidors y trabajadores de oficina, un empleo que quedaría en el aire.

Por ahora, el discurso de la directiva trata de evitar que cunda el desánimo entre los prácticamente 500 socios de la entidad para evitar nuevas fugas. Pese a ello, y debido a que la gerencia ya trabaja en la próxima temporada, se pidió que si alguien desea abandonar la cooperativa que lo anuncien con antelación.

Nulexport ya ha mantenido contactos con varias entidades y, entre ellas, los nuevos dirigentes sondearon a Cipla, también de Nules. Sin embargo, la asamblea de esta segunda entidad rechazó cualquier alianza y ni siquiera dio permiso a sus directivos para abrir una negociación. Además, en el sector también se especula con una posible alianza con Sanlúcar, de Puçol.