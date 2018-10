Ojo al frío, que llega de récord de la década para ser octubre este domingo

Es hora de sacar los abrigos. Y nada de entretiempo. Castellón verá este domingo cómo se desploman los termómetros en la costa y sobre todo en el interior, donde se registrarán los primeros 'bajo cero' del otoño, con datos de récord de la década para el mes de octubre, con una diferencia térmica que será de hasta 14 grados en apenas 48 horas.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncian un acusado descenso térmico durante el fin de semana que empezará el sábado con valores casi invernales, pero se notará acusadamente el domingo y el lunes, en la entrada de una semana en la que, de momento, no vuelven el veroño. Aemet, incluso, señala posibilidad de helada en el Penyagolosa y en zonas de la Tinença, con la cota de nieve a 1.000 metros este fin de semana.

Hasta el viernes se mantiene la climatología en la provincia. En Castellón, según los datos de Aemet, las temperaturas oscilarán hoy entre los 24 y los 12 grados; 23 y 14 en Vinaròs, 21 y 7 en Vistabella; 19 y 7 en Morella, 18 y 9 en Castellfort o 22 y 9 en Barracas, pero el descenso acumulado de 14º en el interior y de 10º en el litoral se notará desde el sábado tarde hasta el domingo y la entrada la semana que viene. En la capital de pasa a 13 y 8, 16 y 8 en Vinaròs, y, bajo cero ya, en Vistabella, con -1º de mínima y 6 de máxima --ya invernal--, -1º también en Castellfort y Barracas, donde las máximas serán de 4 y 6, respectivamente, en un domingo de récord de frío. En Morella, estarán entre los 6,7 y los 0.

Lo explica José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat, cuando dice que "tendremos un ambiente preinvernal, acuciado además por el viento, que acentuará la sensación de frío por una invasión de aire muy frío escandinavo, que irá avanzando los próximos días, y que irá invadiendo el territorio de norte a sur a lo largo del sábado, para quedar plenamente establecido el domingo", tal y como avanzó Mediterráneo. va a hacer mucho frío para tratarse aún del mes de octubre. "No es muy frecuente un frío de estas características en esta época tan temprana del año", asegura Núñez. Por ejemplo, la máxima prevista en Morella de 6,7ºC, es un valor que no se registra en esta localidad este mes desde el 2008 y lo mismo se podría decir en otras localidades de la franja interior de Castellón", dice.

No obstante, asegura que, a priori, no habrá nevadas copiosas, "porque la masa de aire prevista llegará muy seca a la Comunitat, no como en 2008, hace justo 10 años, llegó muy húmeda y generó copiosas nevadas en el interior de Castellón". La previsión de lluvias cara al fin de semana puede dejar, eso sí, un manto blanco en cotas altas.