Una oncóloga de Castellón descubre el cáncer desde dentro

Amparo Iraola Lliso, oncóloga castellonense que se licenció en Medicina en València en el año 1999, ha luchado contra el cáncer en hospitales de Castellón (Provincial), Alcoy o València. Ahora lo hace en Sagunto y después de tantos años de profesión se ha animado a contar 13 historias relacionadas con esta maldita enfermedad en el libro ‘Los combates cotidianos’, publicado por la editorial Sar Alejandría. El tomo, asegura, “no solo está destinado a los pacientes, sino al público en general. Por desgracia todos vamos a acudir al médico alguna vez, afortunadamente no todos al oncólogo, pero puede resultar interesante ver el trabajo que hay detrás”.

No oculta Amparo que su profesión en ocasiones tiene tanto de médico como de psicólogo: “Quien no lo entienda así puede fallar en la consulta, porque hay que gestionar muchas emociones. Nunca es agradable dar noticias malas, y menos de esta índole, pero después de tanto tiempo he aprendido que es una cuestión de confianza y siempre que sea posible cuidar al enfermo hasta el final”.

La autora de ‘Los combates cotidianos’, que presentará el libro el próximo miércoles 5 de diciembre en el Faro Industrial de Castellón (Calle Gasset, 4) a partir de las 19.00 horas, considera que “la idea del libro es abrir una ventana a la consulta de un médico. Hablo de medicina, pero sobre todo de la parte humana de la medicina. De la relación que se establece entre el médico y el paciente”.

La oncóloga castellonense relata 13 historias de pacientes en primera persona, aunque se aborda la enfermedad desde todos los puntos de vista. No oculta Amparo que la profesión “afecta desde el punto de vista personal”, pero añade que después de tantos años intenta llevarse el mínimo posible de problemas a su casa: “Con el tiempo aprendes a desconectar. No somos células con patas, pero también tenemos una biografía y aunque algún caso te ocupe tiempo libre, tienes que intentar despejarte”.

Cuestionada por el caso más duro que ha tenido que tratar en este tiempo, asegura que “sobre todo la gente joven, adolescentes que tienen toda la vida por delante”. Asegura Amparo que en su profesión se aprende “que estás en esta vida de prestado y que en cualquier momento se te puede poner todo al revés, no solo por tu situación personal, sino también por la de toda tu familia”.

Una de las fuentes más comunes de información a las que acuden los pacientes a día de hoy es Internet. Amparo no demoniza la información que se puede encontrar en la red, pero sí avisa a navegantes: “En Internet está todo lo bueno y lo malo, es una pecera muy grande, pero no siempre la información es la adecuada. Nuestro trabajo también incluye el avisar al paciente de que acuda a fuentes fiables y consulte herramientas útiles”.