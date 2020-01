La oposición se suma a recuperar los cuerpos del Valle de los Caídos

La declaración institucional propuesta por PSPV, Compromís y Podem-EU para pedir el retorno de los restos de los castellonenses enterrados en el Valle de los Caídos obtuvo en la junta de portavoces de ayer el respaldo de todos los grupos. La declaración será aprobaba por unanimidad en el pleno municipal del jueves.

La voluntad de los grupos es que «las familias de las víctimas tengan la oportunidad de enterrar con dignidad y dónde consideren conveniente a sus familiares». Por ello, el Ayuntamiento de Castelló apoyará a aquellas familias que quieran «recuperar los restos de sus familiares que durante la década de los años 50 fueron enviados al Valle de los Caídos por orden del régimen franquista». También se insta a la Diputación a realizar un estudio sobre los restos de castellonenses trasladados al Valle y su posible identidad. Según las estimaciones del Ministerio de Justicia, unos 1.727 castellonenses fueron trasladados al mausoleo, muchos de ellos sin el permiso de las familias.

en el camino // Por contra, hubo dos declaraciones que no alcanzaron la unanimidad, quedaron por el camino en el despacho extraordinario de la junta de portavoces. Una de Ciudadanos «para instar al actual Gobierno de España a no realizar concesiones a los grupos independentistas», que fue vetada por PSPV, Compromís y Podem-EUPV. Y otra del Partido Popular «por la libertad de elección de las familias en la educación de sus hijos y por la enseñanza en castellano, valenciano e inglés», que no salió adelante vetada por el tripartito y Vox.