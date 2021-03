El oro del siglo XXI está en los tejados de Castellón

El boom por las energías renovables va a más en Castellón y ha convertido los tejados en el auténtico oro del siglo XXI. El promotor ya no es solo particular, sino que cada vez son más las empresas que apuestan por la instalación de paneles solares, conscientes del aporte de competitividad. Los cambios normativos van allanando el camino para tramitar nuevos equipamientos y, de hecho, la Conselleria de Economía tiene en trámite en la provincia proyectos que suman 1.200 MW. En cuestión de años, el autoconsumo fotovoltaico ha dejado de ser una anécdota para convertirse en una realidad al alza entre las factorías de Castellón y del resto de la Comunitat.

La transición a fuentes de energía limpias sitúa el autoconsumo como una nueva revolución industrial del siglo XXI: “Actualmente, han reducido drásticamente sus costes y son más baratas que las convencionales en buena parte del mundo, estamos hablando de tecnologías plenamente competitivas, con cero emisiones, y que permiten un ahorro de entre el 40 y el 60% en la factura eléctrica de las empresas”, explican expertos de la compañía especializada EIDF Solar, referente del sector con una cuota de mercado en autoconsumo que asciende ya al 60%. Con sede central en Galicia, cuenta con delegaciones en toda España, incluida la Comunitat Valenciana. Su experiencia viene avalada por innumerables proyectos ejecutados y clientes que abarcan todos los sectores: agroalimentario, industria extractiva, logística, metal, automoción, instalaciones deportivas, hostelería y restauración, estaciones de servicio, etc.

Nueva línea de ayudas de 2 millones de euros para este 2021

Las empresas de Castellón interesadas en apostar por hacer más eficientes sus instalaciones cuentan con una línea de ayudas para este año recién convocada por la Generalitat Valenciana. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, destinará este año un total de 2 millones de euros para impulsar las energías renovables y biocarburantes en las empresas y entidades del territorio autonómico. El plazo para presentar las solicitudes de ayudas para los proyectos arranca el 22 de marzo y concluirá el 21 de mayo.

“La amortización de la inversión de la instalación de paneles solares está entre cuatro y seis años”, destacan desde el equipo de EIDF Solar. Se trata de tecnologías competitivas, sí. Y también y más aún: tecnologías vitales para la competitividad de las empresas tanto en términos de costes como en lo que a viabilidad en el área de desarrollo de negocio se refiere. “La energía es uno de los gastos más elevados dentro de la actividad empresarial. El autoconsumo se presenta como la vía más eficaz para conseguir reducir la factura de la luz, evitando la dependencia de las fluctuaciones del precio de la electricidad”, describen. "Es posible conseguir un ahorro energético de entre el 40 y el 60% para las empresas en función de su actividad", resaltan los especialistas de la compañía experta en implementar proyectos.



‘Cero emisiones-cero impactos’: una industria sostenible y alineada con los ODS

Castellón, Valencia y Alicante esperan un incremento espectacular de la energía solar instalada en la próxima década, según el informe el informe La transformación energética de la Comunitat Valenciana: lecciones de la experiencia internacional, de la Universitat de València.

Contribuir a la mejora del medio ambiente y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es otra de las razonas par apostar por convertir las instalaciones de una empresa en generadores de su propia energía limpia. Aunque notable, la reducción de la factura eléctrica no es el único factor de peso a la hora de explicar el creciente interés en el autoconsumo industrial de los últimos años. Saben bien las empresas que su viabilidad en el corto y medio plazo depende en buena medida de la reducción del impacto de su actividad en el medio ambiente, logrando que sea cada vez más sostenible.



Con ‘cero emisiones-cero impactos’, la reducción de la huella de carbono es así otra de las grandes razones por las que cada vez son más las gallegas que apuestan por los paneles solares en sus instalaciones: el autoconsumo no produce gases de efecto invernadero, no contamina el agua, no genera contaminación acústica ni impacto visual y sí contribuye al cuidado del planeta: “Con los datos en la mano y según Red Eléctrica de España (REE), el consumo medio anual de un hogar español es de 3.722 kilovatio hora (kWh). Si esta producción se genera a través de energía solar, estaríamos evitando la emisión de 1,3 toneladas de CO2 a la atmósfera al año. El equivalente a árboles plantados sería de 127; y esto en términos de hogares, imagínate en una fábrica de consumo intensivo”.

Instalación solar de autoconsumo fotovoltaico en Frigalsa, ejecutada por EIDF Solar / Cedida.



Ventajas del autoconsumo fotovoltaico industrial

Ahorro energético en la factura, con la posibilidad de vender energía sobrante a la red.

energético en la factura, con la posibilidad de a la red. Mejora de la huella de carbono y contribución al desarrollo sostenible del planeta.

y contribución al desarrollo sostenible del planeta. Mejora de la imagen de marca.

de marca. Bajo coste de la instalación y rápida amortización de la inversión: en torno a 5 años.

de la inversión: en torno a 5 años. Bajo coste de mantenimiento durante la vida útil de la instalación: de 25 a 30 años.

durante la vida útil de la instalación: de 25 a 30 años. ‘Cero emisiones - cero impactos’:

No produce gases de efecto invernadero.

No contamina el agua.

No genera contaminación acústica.

No genera impacto visual, con amplias posibilidades de integración arquitectónica.

Adaptabilidad a pequeños o grandes espacios, en cubierta o sobre suelo.

a pequeños o grandes espacios, en cubierta o sobre suelo. Posibilidad de acogerse a subvenciones o desgravaciones fiscales

Testimonios: Tres empresarios relatan su experiencia

Iberconsa (distribución de productos del mar): “El equipo de EIDF Solar ha realizado un trabajo de máxima profesionalidad, eficacia y eficiencia”

“En Iberconsa, estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En este sentido, el autoconsumo energético ha sido una gran solución para Iberconsa Seafood Processing, nuestra nueva factoría en Vigo. Con la instalación fotovoltaica conseguimos evitar la emisión a la atmósfera de más de 262 toneladas de CO2, reduciendo así nuestra huella de carbono. Además, el autoconsumo incide sobre un menor consumo eléctrico. En nuestro caso, hemos conseguido reducir en más de 11 % nuestros costes eléctricos”, expresa Gonzalo López, director general de la viguesa especializada en distribución de productos del mar, que no lo duda a la hora de avalar los resultados de EIDF Solar: “Su equipo ha realizado un trabajo de máxima profesionalidad, eficacia y eficiencia”.

Frigalsa (frigoríficos): “EIDF Solar fue clara como no lo había sido ninguna anteriormente”

En la misma línea se pronuncia Jacinto Salvador, director general de Frigalsa: “En un almacén frigorífico de las dimensiones del nuestro, el consumo eléctrico representa el coste más importante después de los salarios, por lo que cualquier ajuste que se consiga repercute determinantemente sobre el negocio. La rentabilidad económica de la instalación, cuyo retorno es claro, no ha sido la única variable a tener en cuenta. Nos enorgullece el esfuerzo empleado en su momento en utilizar una energía limpia y haber sido un referente en nuestro sector. La propuesta de EIDF Solar fue clara como no lo había sido ninguna anteriormente”.

Nodosafer (diseño y fabricación de maquinaria): “Confiamos en EIDF Solar por ser la firma con mayor experiencia y conocimiento en el sector”

Por su parte, el administrador de Nodosafer, especializada en diseño y fabricación de maquinaria, Juan Novás, destaca los beneficios de confiar en una empresa que ha apostado por el sector desde los inicios: “Además del evidente ahorro energético logrado con la instalación de paneles solares, nuestra apuesta por el autoconsumo se fundamenta en nuestro objetivo de consumir energía 100 % renovable. Confiamos en EIDF Solar por ser la firma con mayor experiencia y conocimiento en el sector”.



RD 244/2019: el punto de inflexión

La eliminación de un hándicap como es la burocracia ha supuesto un salto cualitativo para avanzar en la generalización de las renovables en el ámbito empresarial. Así es, la aprobación del Real Decreto 244/2019 que regula el autoconsumo, supuso la simplificación administrativa y la eliminación de trabas. Un auténtico revulsivo que explica también en buena medida la actual tendencia al alza que vive el autoconsumo fotovoltaico.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima cifra en 39 GW la potencia solar a implantar de cara a 2030

A ello se suma la apuesta cada vez más clara por las energías limpias por parte de las administraciones públicas. A nivel normativo, el compromiso del Gobierno español con Bruselas, recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es que el 74 % de la electricidad producida en España proceda de fuentes renovables en 2030, en línea con los retos de la descarbonización.

Un plan que prevé un enorme despliegue de generación fotovoltaica, desde autoconsumo residencial o industrial a instalaciones de gran escala, cifrando en 39 gigavatios (GW) la potencia solar a implantar de cara a 2030.

Instalación de autoconsumo de Iberconsa, ejecutado por EIDF solar / Cedida.

Autoconsumo con excedentes: hacia un modelo más justo

Un modelo que rompe además el esquema tradicional, otorgando al consumidor el poder de decisión y control sobre la producción y consumo de su propia energía: “Con la compensación simplificada para la modalidad de autoconsumo con excedentes para instalaciones de menos de 100 kWh; es decir, el volcado a red de aquella energía que no se consume; el consumidor se verá recompensado en forma de ahorro en su factura mensual de la luz”.

Un aspecto muy atractivo a la hora de decidir apostar por el autoconsumo, que ofrece también la posibilidad de venta en el caso de las instalaciones de más de 100 kWh: “Aunque, en este caso, el trámite ya es más complejo porque el cliente tiene que darse de alta como productor. En este sentido, vemos como a nivel normativo aún quedan cosas por hacer: es necesario lograr que la modalidad con excedentes se convierta en un proceso más simple y ágil y que haya homogeneidad de normas a nivel autonómico”, opinan desde EIDF Solar para pasar a subrayar la importancia de los dos últimos años como “un punto de inflexión” para el sector en España.



“La competitividad de los paneles solares es ya incuestionable”

El aumento de la competitividad de la fotovoltaica también explica el auge de los paneles solares. La mejora tecnológica de los componentes ha permitido que, a su vez, los costes de las instalaciones de producción de energía renovable se reduzcan sustancialmente y, por lo tanto, que del mismo modo lo haga el precio final de la energía.

Solo con respecto al año pasado, los paneles y componentes solares son hoy un 20% más baratos

"En la última década, el coste de la energía renovable se ha reducido un 77 %, y todo apunta a que la tendencia seguirá en la misma línea: Sólo con respecto al año pasado, los paneles y componentes solares son hoy un 20% más baratos”, continúan desglosando cifras desde EIDF Solar con una clara conclusión: “La competitividad de los paneles solares es ya incuestionable y el autoconsumo fotovoltaico se ha convertido en una inversión necesaria para las empresas que buscan disminuir su gasto energético”.

Una apuesta de presente y futuro, en definitiva, que resulta especialmente beneficiosa para aquellas empresas con consumos más intensivos, como pueden ser algunas factorías del clúster cerámico de Castellón que ya han dado el paso.







EIDF Solar, comprometida desde el inicio

Así es, la principal misión de EIDF Solar es contribuir con su actividad y liderazgo al cambio en el modelo energético, favoreciendo la transición hacia una fuente de energía limpia, renovable y no contaminante, como es la energía solar fotovoltaica, y así lo ha defendido desde sus inicios, aunque no siempre lo haya tenido fácil.

Fundada en 2008, tuvo que hacer frente al inicio de la crisis en el sector tras la supresión de las primas y la imposición de trabas administrativas que dificultaron el desarrollo e implantación de la fotovoltaica en España — el conocido como impuesto al sol–, mientras que, en otros países europeos, se consolidaba y aumentaba su peso en el mix energético.

La compañía encara el 2021 con el reto de convertirse en empresa cotizada en el mercado alternativo bursátil español

“La energía fotovoltaica estuvo demonizada durante años. Había desconfianza y mucha desinformación sobre el sector entre la sociedad, lo que impedía avanzar en la instalación de paneles solares, tanto a nivel empresarial como particular. En aquel momento, una de las principales labores en las que centramos nuestros esfuerzos fue en la de limpiar la imagen de la fotovoltaica. Lo que buscábamos era normalizar el producto y compartir sus beneficios para vencer los mensajes contrarios por parte de las administraciones, con errores de calado como la denominación del ‘impuesto al sol’”, rememoran desde una empresa con la mirada puesta en el futuro tras el cambio que supuso la aprobación del RD 244/2019 hace ahora dos años.

La empresa ha tenido un crecimiento exponencial desde 2018, incrementando el volumen de obras y las cifras de facturación año tras año. Un crecimiento que también se plasma en la plantilla: “Empezamos con tres personas en plantilla. Hoy en día, superamos los 70 empleos directos y contamos con una amplia red de colaboradores comerciales repartidos por toda España, superando el centenar”.

Instalación de autoconsumo fotovoltaico de BBVA, ejecutada por EIDF Solar en Madrid / CEDIDA.

Proyectos llave en mano a través de once instalaciones en el territorio nacional

EIDF Solar ha ejecutado cerca de 2.000 proyectos de autoconsumo que suman una potencia de 75 MW a través de sus once delegaciones en el conjunto del territorio nacional. Entre sus clientes figuran compañías como BBVA, Estrella Galicia, Grupo Nueva Pescanova, Aena, DHL, Mercadona o El Pozo.

Con una cuota de mercado del 60% en el sector de autoconsumo, EIDF Solar acumula así ya más de una década de experiencia en proyectos renovables. Ofrece un servicio integral bajo proyectos llave en mano gracias a su constitución como una empresa de ingeniería, consultora e instaladora, lo que les permite darle soporte en todas las fases del proyecto.

Más de 940 MW en proyectos de Generación

Durante 2020, EIDF Solar puso el foco en el desarrollo y gestiones administrativas previas a la ejecución de los diferentes proyectos de generación. Las previsiones para 2021 apuntan al desarrollo de 32,40 MW en Generación. La estrategia de refuerzo de la línea de Generación viene aplicándose desde el 2019, con proyectos fotovoltaicos sobre suelo a gran escala para venta de energía a red. En esta unidad de negocio, la compañía cuenta con una cartera de proyectos distribuidos por toda la geografía española de 940 megavatios (MW), de los que 420 MW cuentan ya con punto de conexión y accesibilidad a la red eléctrica. El pipeline actual garantiza proyectos altamente viables para los próximos cuatro años con una inversión prevista de más de 300 millones de euros.







Una energía que cotiza al alza

Los proyectos de Generación van a constituir el eje de la estrategia de integración vertical del negocio, siendo también decisivos en el crecimiento futuro de la compañía, según concretan fuentes de EIDF Solar, que, a la actividad de autoconsumo y generación, sumará también la de comercialización de la energía eléctrica procedente de sus parques de generación fotovoltaica con el fin de poder suministrar energía de origen renovable (solar) producida en sus propias plantas a sus clientes.

La compañía también encara el 2021 con el reto de convertirse en empresa cotizada en el mercado alternativo bursátil español.



