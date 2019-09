Los padres urgen agilizar obras en los colegios y bajar ratios en Castellón

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) Castelló Penyagolosa hizo públicas ayer sus prioridades para el próximo curso. Y urgen, sobre todo, a agilizar las obras de instalaciones educativas, bajar las ratios de alumnos por aula y a dar una mayor estabilidad de los especialistas y personal no docente en los centros. Asimismo, demanda aumentar los servicios para los municipios de interior, fomentar las AMPA, así como que las familias puedan tener una mayor representatividad en los órganos escolares, una norma sobre las actividades extraescolares o conocer los informes sobre la jornada continua.

Priorizar el plan ‘Edificant’

Según la FAMPA, este año, alrededor de 300 escolares más estarán en barracones. «Esperamos y suponemos que por una buena causa, porque supone el inicio de las obras de reforma de sus centros», señaló la presidenta de la entidad, Silvia Centelles. No obstante, los padres consideran que la Conselleria de Educación «debe trabajar para que los alumnos permanezcan en ellos el menor tiempo y acelerar y actuar lo más rápido posible en los centros».

El vicepresidente de FAMPA, Josep Albiol, explica que el plan Edificant ha funcionado bien en una primera fase para hacer un inventario de obras, pero que hay que evitar que se demore la segunda fase. Citó el ejemplo de lo ocurrido con el Escultor Ortells de Vila-real, donde en un tiempo récord se ha actuado tras detectarse aluminosis, para mostrar que existen fórmulas para acelerar los trabajos cuando se considera que es necesario.

Entre los centros pendientes todavía de rehabilitación integral citan el Vicent Marçà, el Herrero y el Mestre Canós en Castelló; y el nuevo Elcano en el Grau.

También recuerdan en Almassora el Regina Violant, ya en marcha tras 13 años de reivindicaciones; el Ambaixador Beltran o el Santa Quiteria. En Vinaròs, señalan que la construcción del Jaime I está más cerca tras presentarse el proyecto de ejecución tras 12 años en barracones. Valoran los 2,6 millones comprometidos en Vila-real para actuar en Concepción Arenal; Pascual Nàcher, Escultor Ortells y José Soriano. A su vez, mencionan el CEIP Comtessa de Llucena, que acabará el curso en barracones igual que la escuela Teuladins de Nules o el San Miguel Arcángel de Soneja.

En el caso de institutos dicen que la sección Borriol del IES Bovalar empezará el curso en prefabricadas y que en Burriana el plan Edificant afectará al IES Jaime I. A su vez, destacan avances en el IES Vilaplana.

Fomento de las AMPA

Por un lado quieren acercar la federación más a las AMPA asociadas, que superan las 230 siendo la de Castellón uno de los movimientos más fuertes del estado, así como atraer a más familias.

También buscan fomentar que en los consejos escolares y órganos las familias tengan una representación acorde a la realidad y equivalente a la que tienen los profesores o sindicatos.

Demandan que los inspectores tengan una relación más estrecha con las familias del centro que tienen adscrito para conocer sus necesidades y problemas.

De 25 a 23 alumnos por aula

Tras la sentencia que anula la bajada de ratio de 25 a 23 en municipios como Castellón, Burriana, Nules o Vila-real, desde la FAPA defienden la bajada del número de escolares por clase en aras a la calidad educativa. Así, Albiol señala que «si a nivel técnico o logístico era posible, no entendemos que jurídicamente se haya echado atrás». Es una lástima. Así, Silvia Centelles apela a «buscar la fórmula para poder volver a bajar la ratio».

Más servicios en el interior

Reclaman que la Diputación amplíe los servicios de escoles matineres y extraescolares a las zonas menos pobladas de Castellón. Explican que las actuales ayudas no llegan a todos los territorios y que ampliar las actividades por la tarde en muchos municipios de interior no es económicamente viable, por lo que piden estudiar fórmulas que ya se aplican en otras partes de España, como ayudas directas, que el ente provincial costee y contrate monitores o convenie con entidades como oenegés o entidades culturales: «Queremos igualdad de oportunidades en cuanto a comedores escolares y oferta de ocio educativo».

Más personal no docente

Después de que el curso pasado llegaran a la FAMPA bastantes quejas de centros en los que no llegaban a tiempo los educadores o personal no docente solicitado, denuncian que la cobertura de estas vacantes es lenta e ineficaz.Centelles pide que los especialistas (psicólogos, fisioterapeutas, logopegas, orientadores, pedagogos...) no cambien cada curso y se cubran lo más pronto posible. «Los niños con necesidades educativas especiales necesitan una persona de referencia que les dé seguridad y tranquilidad y eso no se consigue si cada año cambian los especialistas», indica.

Horarios y jornada escolar

Piden hacer públicos los informes sobre la jornada continua, que esperan desde hace tres cursos.Centelles también se muestra a favor de la apertura de colegios de 7.00 a 19.00 horas y de iniciativas como los patios abiertos para fomentar el uso de espacios. «No queremos a niños aparcados en la escuela, pero sí estamos a favor de la conciliación laboral y familiar y crear un tejido social en torno a la escuela y las familias.

Por último, solicita que la moratoria a las extraescolares no se eternice sino que se active la mesa de trabajo para que las familias puedan participar en la elaboración de esta y cualquier normativa desde el inicio.