Paellas al rojo vivo... y con alcohol a gogó en la UJI

Organicemos el trabajo, tú arriba y yo abajo; Tu PIB me pone to’ bruto; En una noche de pasión, mando más que la Constitución, Mi único impuesto es quitarte lo que llevas puesto; Te haría un reportaje para pegarte todo un viaje; o Te cambio una buena defensa por una noche intensa. Son mensajes de alto contenido sexual grabados, como ya es tradición en la fiesta de las paellas de la UJI, en las camisetas de los 8.000 universitarios de la Jaume I que ayer, a primera hora, colapsaron los accesos al campus, con colas de control de una hora, en una mañana redonda, con temperaturas primaverales, en la que celebrar que la Universitat cumple 28 años, muchos más que la media de edad de los asistentes --sobre los 20--. Suman un cúmulo de hormonas enfundadas en unas sudaderas con las que mantener la libido al rojo vivo mientras la orquesta toca Todos los días sale el sol, chipirón, y todos alzan las manos en señal de éxtasis.

Poco arroz --unas 30 paellas y unas 10 torràs de carne-- y muchos bocadillos en una celebración cubata en mano «para que no pare la fiesta», como señaló, mientras se hacían un selfi, un grupo de Finanzas, jalonado con un Sigue, sigue. Da igual la carrera. Los lemas son altamente ocurrentes, vinculados a cada rama, desde Criminología a Derecho, Comunicación o Magisterio, Ade o Ingeniería Química. Blanca, rosa, verde, morado o azul... lo que importa no es el medio, sino el mensaje. Con fraccionamiento caliento más, Menos economía y más cerveza fría; Tú y yo, peligro de alta tensión; o Born to lead, here to drink! (Nacido para enseñar, aquí para beber), o Dame de beber y te enseñaré el principio del placer, rezaban otras. El alcohol fue a gogó.

La fiesta, «sin incidentes», según la portavoz del Consell de l’Estudiantat, Laura Alcaide, mantuvo el ritmo a tope desde primera hora, hasta media tarde. A las 17.30 horas, la música paró y la peregrinación hasta la estación y la zona de las tascas ocasionó, un año más, denuncias vecinales. A muchos, les pudo el alcohol.