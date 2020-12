Si hace unas semanas causaba gran estupor la noticia de que el Zalacaín (el primer restaurante de España en conseguir tres estrellas Michelin) cerraba definitivamente sus puertas debido a la complicada situación que atraviesa el sector hostelero a causa de la pandemia del covid-19,ahora también despierta cierta inquietud la decisión del afamado chef Raúl Resino de cerrar el restaurante con una estrella Michelin que regenta en Benicarló por el mismo motivo.

Sin embargo, aunque la crisis sanitaria generada por el coronavirus está detrás de los dos cierres, el planteamiento y futuro de los dos negocios es diferente. De hecho, Resino avanza que su local reabrirá en Semana Santa. Con esta declaración de intenciones, el chef vuelve a hacer gala de su particular y evidente capacidad para crecerse ante las dificultades.

RESINO: CIERRE TEMPORAL MEDITADO

Para el laureado cocinero, la decisión, muy meditada, es una salida hacia adelante: «Cierro pensando en positivo y porque no queda otra viendo la situación actual, que es una locura. Con tantas restricciones y el hecho de que no se puede viajar de una comunidad a otra». «A diario ya ni nos defendemos y, si bien es cierto que cada sábado hemos de decir que no a más de 30 personas porque llenamos el restaurante con el aforo permitido, no vivimos solo de ese día», admite. «No nos dejan trabajar y para hacerlo sin tener unas condiciones que nos permitan ofrecer el mejor servicio y que el negocio sea viable, mejor cerrar y ya volveremos a abrir en Semana Santa, con más alegría», agrega.

Garantizar y mantener la calidad del servicio es una de sus máximas y señas de identidad. «He de contar con un equipo y con el poco trabajo que hay entre semana, con tantas limitaciones, no puedo mantenerlo», reflexiona. Por otro lado, indica, «reducir la plantilla significaría una merma en la calidad del servicio» y, antes que llegar a eso, prefiere «cerrar». «Más adelante volveremos para prepararnos para el verano y defender nuestros negocios sin la incertidumbre que está ahogando nuestro sector. Para trabajar así, sin rumbo y perdidos, cerrar es lo mejor», expone.

Emprendedor incombustible, Raúl Resino asegura que invertirá el tiempo que dure este compás de espera en «crear nuevos platos, estudiar, diseñar menús, salir a la mar y mejorar».