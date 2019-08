El peaje blando en las autovías genera dudas entre usuarios y empresarios

La propuesta del Ministerio de Fomento de cobrar un peaje blando o «simbólico» en las autovías genera dudas e incertidumbre en Castellón, tanto entre la ciudadanía como entre los empresarios. Aunque la medida no se aplicará de forma inmediata porque el propio Gobierno reconoce que se trata de un asunto de mucho calado como para aprobarlo en funciones y sin dialogar con los actores implicados y las autonomías, el hecho de que el titular de Fomento, José Luis Ábalos, la haya puesto sobre la mesa ha hecho aflorar dudas que afectan de forma directa a Castellón.

La A-7, que a partir de la Vilavella y hasta el aeropuerto se transforma en la CV-10, es la única autovía que recorre la provincia y, por lo tanto, junto a la AP-7, serían las únicas que se verían afectadas por el anon simbólico que plantea el ejecutivo. No obstante, si estas vías de alta capacidad están sujetas a pago, una de las consecuencias podría ser el incremento de tráfico en las carreteras gratuitas, en especial la N-340. Así lo explicó el presidente de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, para quien esto redundaría «en un aumento de los tiempos de viaje y de la peligrosidad». Precisamente, lo que se quería evitar con la liberalización de la AP-7.

USUARIO O CONTRIBUYENTE // Insa también evidenció que el hecho de apostar por peajes -y no por sufragar el mantenimiento de las carreteras a través de los Presupuestos Generales del Estado- podría llevar a que «quienes se lo puedan permitir hagan uso de las autovías y quienes no se vean obligados a circular por viales mucho más peligrosos». No todos opinan lo mismo. El presidente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, Manuel Miñes, aseguró que el pago por uso es más justo, pues el dinero para mantener la red viaria «sale del bolsillo del usuario y no de todos los contribuyentes, algunos de los cuales ni siquiera utilizan el coche».

La falta de explicaciones y detalles por parte del Gobierno, que se limitó a lanzar lo que Insa o Miñes llaman «globo sonda», provoca que las incógnitas sobre cómo se aplicará se multipliquen. El responsable de la Cámara de Contratistas confía en que las tarifas sean «proporcionales» y tengan en cuenta a colectivos como los estudiantes o quienes se desplazan a diario a trabajar fuera de su municipio (por ejemplo de Castelló a València), aunque no hay ninguna garantía de que ello vaya a ser así. Para Insa, que la ciudadanía tuviera que asumir este nuevo peaje supondría una suerte de «repago», pues «ya existem los impuestos de circulación y los vinculados al combustible».

EL TRANSPORTE, AFECTADO // Otro de los colectivos que se verían afectados por la imposición de un nuevo peaje en las autovías es el de los transportistas y, por extensión, las empresas que exportan mercancías a Europa. El gerente de la Asociación Castellonense de Transporte de Mercancías (ACTM), Ignacio Riu, advirtió de que los camioneros ya trabajan con márgenes «muy ajustados», por lo que «cualquier incremento en los costes es un revés para las empresas de logística».

En la actualidad, los camiones se benefician de una bonificación del 50% en varios tramos de la AP-7 (algunos de ellos en Castellón), pero a partir del 1 de enero, con la liberalización, quedarán exentos de cualquier pago. Por ello, y según explicaron desde varias firmas provinciales en privado, el temor es que los nuevos gravámenes den alas a la llegada de las llamadas empresas buzón, esto es, compañías que tienen matriz española pero que ubican sedes en países de Europa del Este para contratar a conductores locales con sueldos de 600 euros.

CONSECUENCIAS EN CADENA // El rechazo a la medida también es evidente en sectores exportadores como el citrícola. El presidente de la Asociación Profesional de Exportadores de Fruta de Castellón (Asociex), Jorge García, apuntó que el encarecimiento de la logística tendría su traslado a los precios que los transportistas cobran a los almacenes de naranjas para llevar su producto a Europa. «Es una cadena, y también tendría su traducción en el precio que las firmas podemos pagar por la fruta al productor», indicó.