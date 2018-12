Peatonalizan el último tramo de la céntrica calle Navarra de Castellón

La señal de “Zona Peatonal” de la foto es la prueba definitiva de que en el Ayuntamiento alguien ha perdido definitivamente el rumbo, la cabeza y el “oremus”. El cartel de señalización puede tener las inscripciones en un solo idioma o en dos, pero lo que no puede tener en una inscripción en un idioma y la otra en otro distinto.....Las normas internacionales de señalización obligan a utilizar pictogramas, para que la señal pueda ser entendida tanto por un ruso siberiano como por una señora de Chiclana, sin perjuicio de que se acompañen de una inscripción.....En el catálogo Oficial de Señales de Circulación Español hay un pictograma de “Zona Peatonal”, el nº 39. Según la señalización colocada en ese tramo de la calle Navarra no se puede realizar “carga y descarga” ¿no? Por cierto, ¿alguien en el Ayuntamiento sabe que es legalmente una “Zona Peatonal”? Visto lo visto, me temo que no.