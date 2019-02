Una perrita de Castellón viaja en avión privado a Londres para vivir con la familia Pochettino

Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que los productos más exportados desde nuestra provincia son el azulejo y la naranja. Sin embargo, en Londres hay desde hace unos días un artículo que salió desde Castellón y que no se parece a una baldosa ni a un cítrico. Estamos hablando de una perrita llamada Samsa y que vive en la casa del entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino.

La esposa del afamado técnico, ex del Espanyol y que ha sonado recientemente para el banquillo del Real Madrid, se enamoró a través de internet (concretamente a través de la web www.mandelaridgeback.com) de una cachorro de rhodesian ridgeback nacida en Castellón. Karina, que así se llama la mujer del entrenador, se puso en contacto con Maite y Lucas, sus criadores, y la perrita puso rumbo a Londres en un avión privado para la ocasión alquilado por la familia Pochettino. “Como era tan pequeñita la perra no podía ir en bodega porque pasan mucho frío y no reciben la atención que merece un perrito recién nacido, pero al ir en avión privado pudo viajar como una pasajera más”, destaca Maite en declaraciones a Mediterráneo. De hecho, un segundo cachorro partió con destino a Fuerteventura en barco también por este mismo motivo.

Los dos castellonenses no se dedican profesionalmente a la cría de cachorros, pues ella trabaja en una empresa de construcción y él es enfermero, pero admiten que esta afición les resta “muchas horas. Además no tenemos un espacio habilitado para ello y cuando pare nuestra perra nos encontramos con una camada de una decena de perritos en el salón”. En concreto Masai, que así se llama su mascota, ha tenido ya dos camadas de 11 cachorros cada una y es de la última de la que ha salido la nueva mejor amiga de la familia Pochettino.

Asegura Maite que esta raza no es muy común en España, por lo que sus crías tienen mucha salida en el mercado. “Nuestra perra llegó en 2012 y seleccionamos mucho con quién la apareamos. En esta última ocasión mi pareja se fue varios días a Vigo con este propósito porque no encontramos macho fácilmente”, afirma.

Maite y Lucas han podido conocer personalmente al cotizado técnico del Tottenham, que pasa largas estancias en Barcelona, donde la familia conserva una residencia de su etapa en el banquillo del Espanyol. “Vienen siempre que pueden porque agradecen la temperatura de España, acostumbrados como están a tanta lluvia. Al principio cuando se pusieron en contacto con nosotros no sabíamos quiénes eran, así que cuando supimos quién era nos llevamos una grata sorpresa. Son muy majos”, afirma esta castellonense ‘exportadora’ de perros.