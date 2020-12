La pesca advierte de su «ruina» por la reducción de los días de captura

«Esto es una ruina anunciada». Así resume el sector de la pesca la situación que originará la estrategia europea de gestión del mar Mediterráneo y que ayer mismo estableció la reducción de los días de captura para el 2021 en un 7,5% tras una negociación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyo resultado celebraron desde el Gobierno e «indignó» a las cofradías.

Aunque la restricción final es menor a la de un 15% planteada inicialmente, la noticia provocó una valoración «totalmente negativa» por parte de los afectados. El secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón, Manuel Albiol, apunta que esto «sitúa la pesca de arrastre en una situación insostenible a nivel económico y social».

Albiol explica que la medida «supondrá una drástica disminución de ingresos y puede conllevar que haya empresas, especialmente las más pequeñas, que no puedan faenar en muchos días», expone, e incide en que «cuando no se pesca, no se cobra», subraya.

Los primeros cálculos realizados, aunque habrá que aguardar a la concreción posterior al afectar al cómputo global del estado, tal y como detalla el secretario de la interfederativa Coincopesca, Luis García, reflejan que la disposición supondrá una reducción de entre 10 a 15 días más, situándose así en 165 laborables, tras una primera restricción del 10% para el 2020, lo que equivale a que los barcos estén tres meses y medio amarrados en los puertos del Mediterráneo.

A ello hay que sumar otras medidas complementarias al mencionado acuerdo, como el aumento del tamaño de la malla a una que «sirve para todo menos para lo que los técnicos persiguen», según García, y algunas más enfocadas a fijar de forma permanente las zonas excluidas de la pesca.

«El cabreo es monumental y ha sido un palo tremendo, pues la sensación es haber sido objeto de cambio», sentencia el secretario de la interfederativa.

Piden explicaciones

Ahora, el sector aguarda una convocatoria desde el ministerio para «recibir explicaciones» de primera mano sobre el desarrollo de la negociación y el resultado final de la misma.

Asimismo, tanto desde la federación provincial como desde Coincopesca coinciden en reprochar las palabras del ministro del ramo, Luis Planas, quien afirmó al término de la reunión en rueda de prensa que estas conclusiones son «satisfactorias para España, al combinar la sostenibilidad pesquera y la rentabilidad socioeconómica de la flota», comentó.

Ante ese argumento, una vez realizada la reunión con la Secretaría General de Pesca, el sector valorará «dónde llegar» y si se realizan «alguna medida de presión».

Recursos

No obstante, Manuel Albiol insiste en que «el primer interesado en mantener los recursos naturales es el propio sector», aunque considera, en respuesta a las medidas tomadas desde la Unión Europea bajo el argumento de la sostenibilidad, que «debe ser de una forma equilibrada y que no acabe con los que se dedican a la pesca», concluye.