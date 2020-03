Pintadas de un grupo animalista en el domicilio de un cazador en Castellón

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana condenó «rotundamente» los actos vandálicos sufridos por los cazadores antes y después de la batida del pasado sábado, 29 de febrero, en el Desert de Les Palmes. Allí, un grupo de animalistas lanzó cohetes de caña en un paraje protegido como es el Desert de Les Palmes, poniendo en riesgo a todas las personas que se encontraban en el mencionado escenario.

Además, la delegación territorial mostró su rechazo a las pintadas aparecidas delante de la casa del presidente del Club de Cazadores La Montaña, de Benicàssim, organizador de la batida en cuestión.

Pablo Molina, delegado provincial en Castellón, denunció que tirar cohetes en un paraje como el Desert es «una inconsciencia» y lamentó que «personas que se definen como defensoras del medio ambiente lleven a cabo este tipo de actos violentos. Esto podría haber acabado con un incendio y las consecuencias que eso conlleva», afirmó Molina.

Asimismo, Juan Marqués, presidente del club de Cazadores El Desierto, sufrió ayer un acto vandálico en su domicilio particular. En concreto, amaneció con unas pintadas delante de su casa en las que se podía leer «si te gustan los animales, no te los comas». Un acto de acoso y presión por parte de radicales animalistas «del que la Federación tiene que dar voz».

No en vano, en los próximos días la Delegación de Caza de Castellón anunciará las medidas que va a emprender contra las personas que se introdujeron en la zona de caza al final de la jornada del sábado, para increpar e insultar a los perreros que estaban participando en la batida