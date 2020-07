La plaga de mosquitos en Castellón eleva las ventas de productos para mitigarlos

Los mosquitos han llegado para quedarse y ahora en verano son un verdadero quebradero de cabeza. El díptero es insaciable y los ciudadanos combaten las plagas como pueden. Es por ello que la venta de todo tipo de productos para aplacar a estos insectos está al alza desde finales de mayo. Así lo indican desde varias ferreterías y farmacias de Castellón, donde aseguran que se encuentran en plena campaña y ya notan la subida en el consumo de repelentes y mosquiteras.

«La gente empieza a protegerse contra ellos desde mayo, y más este año con la crisis del covid-19, ya que muchos optaban por dar paseos nocturnos cuando se podía salir, exponiéndose a las picaduras. Junio es un mes de plena campaña, porque es cuando los vecinos hacen el cambio de residencia. Este año se ha notado una subida de la venta de productos; los más efectivos y solicitados son el pulverizador corporal, la mosquitera y la espiral de piretrina. Y creo que están en alza porque el Ayuntamiento no ha fumigado lo suficiente», manifiesta Toño Escrig, propietario de la ferreteria Escrig de Castelló.

LAS FARMACIAS, PREPARADAS / Las boticas de la provincia se mantienen alerta ante la plaga de mosquitos que, como cada año, sobrevuela la localidad atraída por las altas temperaturas, la humedad y el litoral. Por este motivo las farmacias cargan con todo tipo de geles y repelentes para prevenir las picaduras en masa, así como las pomadas para paliar el picor una vez se han producido las mismas. Irene Montoya, empleada en la farmacia Mercedes Almela Esteve situada en el Grau, asegura que durante este mes las ventas de estos productos «se han disparado». Además, apunta que es «un producto de campaña», ya que poca gente acude a comprarlo preventivamente. No obstante, dice haber vivido años de «más virulencia», aunque están preparados para lo que pueda venir a medida que avance el verano.

La sensación de Isabel Calderón, propietaria de su farmacia homónima, es de «una pequeña mejora en las ventas», aunque asegura que al ser un año diferente no sabe bien cómo valorarlo. «Sí que hemos notado un alza en la clientela que viene a por estos productos, pero no muy lejos de la tónica general. Hace cuatro años sí que fue tremendo; este es más fuerte, pero no en exceso», declara la dueña del local.

Por su parte, Paco Mejías, de la farmacia Asunción Vicente, considera que lo fuerte todavía está por llegar. «Cuando todos estén de vacaciones, ahí sí que lo notaremos, porque hasta que no tienes los mosquitos encima no vienes a comprar repelentes. Las ventas de estos productos siempre funcionan bien, recuerdo que bajaron cuando el Ayuntamiento sulfataba con más potencia, pero lo normal es que se dispensen de manera constante durante la temporada estival.

Cabe recordar que pese a que las quejas de los ciudadanos han ido creciendo a raíz de la llegada del calor, sobre todo, en zonas del litoral y la Marjaleria --donde los molestos insectos no dan tregua a los vecinos--, los grupos representados en el consistorio (PSPV, Podem, Compromís, PP, Cs y Vox) no han llegado todavía a un consenso para elaborar una estrategia conjunta que luche contra la epidemia de mosquitos.