Plan de Diputación con un millón de euros contra los mosquitos

La Diputación de Castellón liderará la lucha contra los mosquitos en la provincia de Castellón. El Gobierno Provincial aprobará en el Pleno del próximo martes 22 de enero una modificación presupuestaria con una inversión de cerca de un millón de euros dedicada íntegramente a actuar de cara al próximo verano contra la plaga de mosquitos en los municipios de la provincia que lo soliciten. Con esta importante iniciativa, la Diputación se vuelve a poner al lado de los municipios para dar solución a sus necesidades aun cuando las competencias no le corresponden, priorizando la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos de Castellón.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de este Plan Provincial de Tratamientos contra los Mosquitos con el que “desde el Gobierno Provincial damos un paso al frente al no darlo otros para plantear una lucha seria contra el problema de los mosquitos en nuestra tierra. Este contrato provincial nos permitirá actuar de forma supramunicipal, coordinándonos con los ayuntamientos para actuar en las zonas no urbanas con tratamientos aéreos y terrestres para solucionar este problema y procurar que no se repita la situación del pasado año por la que hemos tenido un problema serio no sólo de salud pública sino también que ha afectado a nuestra reputación como destino turístico.”

Cabe recordar que ante este grave problema, el Gobierno Provincial desde el primer momento se puso a disposición de los ayuntamientos y de la Generalitat, administración competente en materia de Sanidad, para aportar en la búsqueda de soluciones. Así, Moliner ya planteó en su primer encuentro con el president de la Generalitat, Ximo Puig, en septiembre de 2015, la necesidad de articular un plan provincial contra los mosquitos junto a otros cuatro planes que respondían a las necesidades prioritarias de la provincia de Castellón en materia de transporte, turismo, masa forestal y empleo. Durante este tiempo, la Diputación ha puesto en marcha una campaña de prevención, asumido labores de coordinación entre municipios, mantiene una convocatoria dentro del Plan Castellón 135 y ha estado ofreciendo asistencia técnica a los ayuntamientos.

Unos servicios y recursos que tal y como ha asegurado Moliner, “se mantienen, pero además se incluye este contrato de cerca de un millón de euros para actuar donde los ayuntamientos no llegan, que son esas zonas fuera de los cascos urbanos. Todos los tratamientos que vayamos haciendo se irán comunicando permanentemente tanto a ayuntamientos como a las consellerias que son los que tienen el ámbito competencial con tal de coordinarnos con todas las acciones que estén haciendo los ayuntamientos. Porque si quien a priori tiene que actuar no actúa, pues otros podemos dar un paso al frente y actuar de forma coordinada para solucionar el problema, en total coordinación con los tratamientos que ya están haciendo los ayuntamientos en sus cascos urbanos”.