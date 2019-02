'Plan Renove' a la FP en Castellón para el empleo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El otro día a las 7 de la mañana en un bar estaban desayunando un grupo de aparentemente obreros de la construcción , aparentemente del este , entre ellos habían 2 que aparentemente no tendrían más de 16 años . Esto hace 35 o 40 años no sería nada extraño , era lo habitual 2 aprendices en un grupo . Lo digo porque entre los españoles se ha perdido la figura del aprendiz y aquello que decían nuestros padres " si no vales para estudiar a la obra" . La formación será importante paro a veces se aprende a partir de que entras a un trabajo. La experiencia la piden más que la formación básica aunque sea precisa . Esto es extrapolable a otros oficios.