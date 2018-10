Los planes de pensiones no calan y en un año pierden 3.500 ahorradores

El ahorro en planes de pensiones no es precisamente una costumbre muy común entre las familias de Castellón. Por lo menos, no lo es en este momento. Durante el último año han sido más las personas que han rescatado su dinero por haber llegado a la edad de jubilación que las que se han decidido a contratar uno de estos productos para empezar a ahorrar. Por eso el número de partícipes en planes de pensiones individuales (ahí no están los de empleo) se ha reducido en la provincia en 3.528 en solo un año.

El último informe del Observatorio Inverco, con datos al cierre del 2017, cifra en 88.435 las personas de Castellón suscritas a estas pólizas, frente a las 91.963 que había a finales del 2016. Esto quiere decir que apenas el 15,1% de la población de la provincia de Castellón tiene plan de pensiones, un porcentaje inferior a la media nacional (16,4) y también a la media valenciana (15,6).

Los planes de pensiones siguen sin calar y eso que los mensajes que alertan de la necesidad de reformar el sistema público de pensiones son cada vez más claros. El último en poner más cascabeles al gato ha sido Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, que acaba de reconocer que el actual sistema puede sostenerse por otros diez años más, tras los que habrá que tener una alternativa. Pero, pese a las advertencias, estos productos de ahorro siguen muy lejos de ser un complemento efectivo de la pensión pública de jubilación.

Apenas el 15% de la población de Castellón tiene un plan de pensión individual y los que sí confían en este instrumento financiero tienen ahorrado muy poco dinero. Un dato. Los algo más de 88.000 partícipes de la provincia disponen de un patrimonio total de 784,5 millones de euros (una media de 8.872 euros cada uno), una cantidad que ni siquiera da para pagar un año todas las pensiones públicas de jubilación.

APORTACIONES MENGUANTES // La Seguridad Social gasta cada mes 78,7 millones de euros en abonar la pensión los 82.642 jubilados con los que cuenta Castellón (ahí no están incluídas las pensiones de viudedad, incapacidad permanente...), lo que significa que los 784,5 millones ahorrados en planes de pensiones solo dan para pagar 10 mensualidades de prestaciones del sistema público. Y en el conjunto de España ocurre más de lo mismo: el patrimonio de los planes de pensiones alcanza los 74.376 millones y solo cubren el 65% de la pensión pública media que reciben los jubilados españoles en un año.

Pero, ¿por qué los planes de pensiones no encuentran relevo generacional en Castellón? Para José Luis Manrique, jefe de Estudios del Observatorio Inverco, el problema no es tanto del número de partícipes como del volumen medio invertido por cada ahorrador, que apenas permite un ingreso moderado en la jubilación. «De los 7,7 millones de partícipes que hay en España, más de 5 millones no hicieron ninguna nueva aportación», explica al tiempo que insiste en que «la poca información que tienen los ciudadanos sobre lo que realmente cobrarán cuando se jubilen, no incentiva la concienciación sobre la necesidad de ahorrar para tener unos ingresos extras».