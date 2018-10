El Playas denuncia discriminación sexista en la subvención municipal

El Club Atletisme Playas de Castellón denuncia una discriminación sexista en las ayudas a clubs de élite concedidas por el Patronat d’Esports. La entidad sostiene que recibe un 20% menos porque el consejo rector del organismo municipal considera a las mujeres un equipo B.

«Somos los primeros que trabajamos por la igualdad y nos vemos perjudicados», sostiene Toni Escrig, el presidente de la entidad, que incluso afirma que esa rebaja ha llegado a ser del 25%.

El Playas, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, recibirá este 2018 en torno a 110.000 euros de ayuda municipal. Cifra que, esgrime el director técnico de la entidad Pepe Ortuño, ha menguado en los últimos años. «Llegó a ser de 136.000, pero ha ido reduciéndose cuando nosotros y nuestros éxitos han crecido de forma espectacular», expone.

AL MÁXIMO NIVEL // Ortuño defiende los éxitos del equipo absoluto femenino (con atletas internacionales de primer nivel y subcampeón de la Liga de Clubs este año, aunque presentó alegaciones y podría ganar también el título) a la hora de justificar que no se trata de un equipo B, sino que, como los hombres, compiten al máximo nivel, de ahí las quejas: «Los clubs que trabajamos por la igualdad deberíamos tener un plus; no solamente no pasa, sino que, encima, recibimos un 20% menos», lamenta Ortuño. Lo cual se traduce en la merma de 22.000 euros en el ingreso cuando la citada entidad equipara el gasto, en materia de inversión de los conjuntos masculino y femenino, en «prácticamente el 50%».

Aunque esta discriminación sexista es lo más llamativo del «agravio comparativo» que denuncia el principal club de atletismo de la provincia, el Playas también ha mostrado su disconformidad en otra serie de criterios que el Patronat d’Esports tiene en cuenta a la hora de repartir las subvenciones a clubs de élite.

«Somos los que más percibimos, pero conforme a nuestro presupuesto, a los éxitos que conseguimos (somos, globalmente, el mejor club de atletismo de Europa), número de licencias, competiciones y al volumen de atletas y técnicos que desplazamos... somos, en comparación, los que menos», desarrolla el director técnico del club de atletismo.

propuesta en saco roto // El Playas de Castellón llegó a presentar una propuesta con el objetivo de cambiar los criterios de baremación a la hora de otorgar las subvenciones, pero se encontró con que el consejo rector del Patronat d’Esports votó mayoritariamente en contra. Por ese motivo, no descarta ahora buscar un acuerdo directo con el Ayuntamiento que, a su juicio, ponga fin a esta discriminación de género.