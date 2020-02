Las playlists machistas y feministas en la música

La música transporta a otros mundos, transmite sensaciones. Puede ayudar a construir espacios liberadores, pero también a perpetuar desequilibrios. Una cuestión en la que ahonda la Fundación Isonomía, analizando los contenidos de las canciones actuales. Ayer lo hizo con los alumnos de segundo curso de la ESO del IES Sos Baynat.



Noelia Recatalá, quien impartió el taller, puso ejemplos de líricas que no contribuyen a favorecer las relaciones igualitarias ni los buenos tratos. «Habitualmente se escucha el ritmo y la melodía, pero no el mensaje que transmiten» las composiciones, dicen desde esta fundación de la Universitat Jaume I.



Un ejemplo, Animals, de Maroon 5, en inglés que traducida viene a decir: «Cariño, esta noche estoy dándote caza, te persigo, te como viva, justo como animales, animales, como animales. Quizás pienses que puedes escapar, puedo oler tu rastro desde millas de distancia, justo como animales, animales como animales».

También citó el caso de Toda, de Malú, en castellano: «Toda, de arriba a abajo. Toda, entera y tuya. Toda, aunque mi vida corra peligro, tuya. Toda, de frente y de repente. Toda, desesperadamente. Toda, haz todo lo que sueñas conmigo».



Pero también hay muestras de lo contrario, de estribillos empoderadores. Es el caso de Ella de Bebe: «Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabío…

Otro caso. Antipatriarca de Ana Tijoux: «Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas someter. Tú no me vas a golpear. Tú no me vas denigrar. Tú no me vas obligar. Tú no me vas a silenciar. Tú no me vas a callar».

También animó a los adolescentes a crear sus propias tonadillas, como hicieron los alumnos del centro de Secundaria Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real. Estos estudiantes elaboraron un videoclip, titulado Solo quiero Bailar, para concienciar frente al acoso y las situaciones de control. Para ello, utilizaron un género habitualmente considerado machista, el reaggeton: «Si te digo que no es que no, no significa tal vez, es que no. Y si te digo que no es que no, y aunque te diga que sí, puede que acabe en un no» o «Yo solo quiero bailar, tú no te pegues a mí, échate un paso pa’ atrás» o «Si no respetas como soy, de mi vida te quedas fuera».

Desde Isonomia recordaron que hay instituciones públicas que están haciendo playlist con canciones tolerantes. Es el caso de la impulsada por el Ayuntamiento de Almassora, con 50 temas libres de machismos para Santa Quiteria.

Un listado basado en el que lanzó el Instituto Vasco de la Mujer, en el que I kissed a girl de Katy Perry, I will survive de Gloria Gaynor, Respect de Aretha Franklin, Just a Girl de No Doubt o Tú no eres mi papi de Tremenda Jauria, desplazan a Cuatro Babys de Maluma o Mala Mujer de Tangana.

