El pleno acuerda retirar la Cruz de los Caídos «de manera inmediata»

Retirar de manera inmediata la Cruz de los Caídos del parque Ribalta y eliminar todos los vestigios históricos del franquismo en la ciudad de Castellón, en cumplimiento de la ley de memoria histórica 52/2007. Es el acuerdo aprobado ayer en el pleno con los votos de los socios del Pacte del Grau y en contra de PP y Ciudadanos, que insistieron en que «no es un símbolo de exaltación franquista». Se desbloqueaba así, tras una moción de CSeM a la que se sumaron Compromís y PSPV -con enmienda- uno de los temas más polémicos en el seno del equipo de gobierno, y prueba de ello es que el acuerdo que se elevó al pleno se cerró in extremis, a escasos minutos de iniciarse la sesión, que fue tensa, en este y otros puntos, y que atrajo a numeroso público, con simpatizantes de todos los partidos con representación municipal, y de otros como EU o Vox. También del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló y de la plataforma No al derribo de la cruz.

NO SE REUBICARÁ // Se llegó a un acuerdo, pero la tirantez entre el bipartito se notó. La edila de Cultura, Verònica Ruiz, anunció la clave para seguir avanzando en la retirada del monumento, que es que la junta de gobierno -o alcaldía, matizaron después- delegará las competencias de memoria histórica en Cultura, para que sea este departamento el que inicie el expediente. De este modo, Ruiz -y en su defecto Compromís- asume toda la responsabilidad de quitarla, «sin reubicarse». «Lo que se hará es guardarla en una dependencia municipal «para colocarla en un futuro museo del horror, si llegamos a tenerlo». «Hay que quitarla de inmediato. Quiero que sea esta legislatura y no tengo miedo a querellas».

Ruiz, en su discurso, recalcó que «Compromís tenía muy claro que hay que cumplir la ley de memoria, que con las resoluciones del comité de expertos era suficiente para iniciar el expediente y que no había que demostrar fehacientemente -en alusión a un documento firmado por el director general de Reformas Democráticas- que perviven manifestaciones de exaltación»... como sí lo consideraban los socialistas.

El portavoz del PSPV, Rafa Simó, aseguró que siempre «hemos defendido el cumplimiento de la ley de memoria, y quien afirme que no queríamos retirar la cruz, miente». Y defendió, por activa y por pasiva, que lo que habían eran «discrepancias en el procedimiento con un fin común». «Nuestras propuestas eran más cercanas a lo que parecía».

RIFIRAFE MARCO-DEL SEÑOR // El portavoz de CSeM, Xavi del Señor, inició su intervención con la historia de su bisabuelo, que murió a manos de franquistas y desafió con ello a la alcaldesa, Amparo Marco, a recordar «la muerte de muchos de los suyos en estas circunstancias, cuando se sienta amenazada por una querella por retirar la cruz». Marco le replicó, molesta, que en su familia también hay casos similares, que no tiene miedo «a nadie, sino a no cumplir la ley como toca».

Desde el PP, Vicent Sales les recordó a PSPV y Compromís que «tienen autonomía para retirar el monumento» y calificó de «comando asaltaazoteas -de Compromís- a quienes pintaron la cruz con alusiones a Marco»-.