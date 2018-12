El pleno de Castellón da vía libre al cese de la vicealcaldesa Ali Brancal

Sin sorpresas pese a los esfuerzos titánicos de última hora de Compromís de reescribir un guión que ya era un secreto a voces y evitar el cese de la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal. El pleno acordó anoche la aplicación del código de buen gobierno a Brancal, instando a la alcaldía o la junta de gobierno a hacer cumplir el acuerdo, que debería acabar con el cese de funciones por estar investigada tras una querella del PP por presuntamente enviar propaganda electoral en 2014 a través del correo del Ayuntamiento.

El punto salió adelante con la abstención de sus socios de gobierno, el PSPV (7), los votos a favor de PP y Ciudadanos (12), y Compromís y Castelló en Moviment (8). Fue una sesión tensa, con caras largas, que dejó tocado al equipo de gobierno a cinco meses de elecciones y después de días de intensas negociaciones.

La clave la tenía el PSPV con sus votos, y fue contundente en sus argumentaciones. El portavoz, Rafa Simó, justificó la abstención. «No podemos negarnos a aplicar el código de buen gobierno por un tema de ejemplaridad, credibilidad, ética y estética, y tampoco podemos apoyar una trampa torticera del PP que solo busca rédito político». «¿Qué imagen daríamos si no cumplimos lo que firmamos?». Preguntó a CSeM y Compromís qué hubieran hecho si en el caso de Brancal estuviera un edil socialista y dejó caer que el apoyo entre ambos tiene «aroma a tacticismo y a alianza post elecciones». «El objetivo del código de buen gobierno es salvaguardar la imagen del Ayuntamiento como institución, por encima de personas y carreras profesionales y no lo hemos conseguido», reconoció Simó.

SOCIOS

Mensaje directo y claro hacia sus socios de gobierno. El portavoz, Ignasi Garcia, volvió a defender a su compañera alegando que no tiene que apartarse si no hay una imputación formal. «A parte de la ética, lo importante es que seamos coherentes con lo que reclamamos y reclamábamos, para no caer en el electoralismo y el cinismo, y disparó a la alcaldesa, al extraer de sus aportaciones al código de buen gobierno una frase en la que asegura que «deberían asumir el compromiso de abandonar el cargo ante una imputación judicial». «Apelamos a la responsabilidad de todos los grupos políticos porque el precedente que puede marcar esto es muy peligroso». «¿Van a permitir que una minoría que utiliza la justicia a mala fe deforme el código ético y decidan cuándo se tiene que cumplir?», aseguró Garcia, en los reiterados intentos durante la sesión para intentar cambiar el destino de Brancal.

Desde Castelló en Moviment, defendió el voto en contra a aplicar el código de buen gobierno Anna Peñalver, «porque forzarlo como se quiere hacer es abrir la puerta a que la ciudad sea ingobernable si el PP empieza a presentar querellas». «El PP ha judicializado la política e intenta bloquear la acción de gobierno». «Nos sorprende el PSPV. No sabemos si su voto es por venganza a Brancal por hacer más estricto el código de buen gobierno -en 2015-, por tacticismo a cinco meses de elecciones o por un pacto de silencio con el PP», aseguró.

EL "SÍ" DE LA DERECHA

Para PP y Ciudadanos no cabía ninguna duda en la aplicación del código a Brancal y defendieron la postura que han estado anunciando hace meses. El edil popular Vicent Sales volvió a censurar «la falta de ética de Brancal, y de Compromís, y la parálisis de la alcaldesa que ha prolongado esta situación». Vicente Vidal, portavoz adjunto de Ciudadanos, criticó a la vicealcaldesa que «su imagen está debilitando al Ayuntamiento como institución» y lamentó que «los grupos políticos tengan que recordar a la alcaldesa cuáles son sus responsabilidades».