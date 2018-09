La polémica de los shorts en los institutos se aviva en Castellón

Pantalones cortos o aún más cortos. Shorts sí, o shorts no. La polémica por la indumentaria de los alumnos en el aula se aviva en los institutos de Castellón, incentivada por el caso de dos alumnas de Alicante a las que se prohibió esta semana entrar en clase por vestir inadecuadamente, según estima el reglamento de vestuario de su centro. El debate se instaló esta semana en la comunidad educativa de la provincia, en foros, a las puertas de los centros y en los claustros de profesorado.

«¿Qué hay que hacer?», se preguntan todos. FAPA y representantes de la dirección de varios centros se alinean en apelar «al sentido común» y a atender «al reglamento de régimen interno, que, aunque suele ser generalista, enmarca todos estos supuestos». Lo explica Francesc Mezquita, máximo responsable del IES Matilde Salvador de la capital, con 600 alumnos de ESO, Bachiller y ciclos formativos, que significa que «cada situación requiere una manera de vestir, y los shorts muy cortos no son la forma de ir cada día a clase». «En estos casos se les muestra que no podrían ir así a una entrevista de trabajo, con pedagogía, sin riñas ni sanciones», explica. «Tampoco pueden venir con gorra, o en chanclas, por ejemplo», argumenta.

SIN CASOS en la provincia // «En Castellón, no ha trascendido ningún caso como el de Alicante». Allí, en el instituto Torrevigía se apercibió a dos alumnas, impidiéndoles ir a clase por sus shorts, específicamente prohibidos en el reglamento propio.

«Entran cuestiones como qué es ir bien vestido», explica el jefe de estudios de otro centro de la Vall. «Todo el verano he ido en shorts y, con este calor que está haciendo, ¿por qué no puedo ir así al instituto?», es uno de los argumentos que esgrime una alumna de 14 años del Grao de Castellón. «En el instituto no vamos a marcar cómo deben vestir, si no, sería lo mismo que imponer un uniforme», señala Mezquita. No se pueden llevar camisetas de tirantes, ni exhibir simbologías violentas o sexistas... cada centro marca el límite. «Son los tutores los que lo ven», coinciden todos.

Desde la FAMPA Castelló, su presidenta, Silvia Centelles, pregunta que «hasta dónde deja de ser un pantalón corto y es un short». Y es clara: «Pantalón corto sí, pero enseñar el cachete no». Apela «a padres y maestros a educar en el sentido común, acorde a su edad», y pide a los IES que «comuniquen a las familias y a las alumnos las principales normas de convivencia a inicio de curso, para que todos las conozcan y actúen en consecuencia».