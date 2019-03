La Policía identifica a una mujer por el hurto del móvil del cirujano maxilofacial Luis Senís

El caso de los vídeos sexuales virales que protagoniza el cirujano maxilofacial Luis Senís ha experimentado un importante avance en las últimas horas al identificar la Policía Nacional a la principal sospechosa del hurto de los móviles del doctor. De hecho, según ha confirmado Senís, la mujer fue identificada el lunes por los agentes, después de que entregara a finales de la pasada semana los dos teléfonos del odontólogo en el Hospital Virgen del Consuelo de València. Allí fue grabada por las cámaras de seguridad del centro y, al revisar la Policía dichas imágenes, pudo identificarla y tomarle declaración.

«Desconozco si está detenida, pero las investigaciones siguen su cauce y, pese a estar en el comienzo, poco a poco se irá destapando que existe una trama profesional detrás que busca desacreditarme», incidía ayer Senís en declaraciones a este periódico.

El castellonense, como ya destapó en Mediterráneo, subraya que no solo ha sido víctima del robo de sus dispositivos, sino que han suplantado su identidad. «Tengo todas las pruebas, que ya he presentado a la Policía y las está estudiando para que se sepa toda la verdad», afirma.

Llama la atención que en la denuncia presentada por el cirujano, a la que ha tenido acceso este diario, no figure su sospecha de que fuera drogado, un dato que él mismo ofreció a este periódico días atrás. Senís lo justifica de la siguiente manera: «No puedo demostrarlo porque ni conservo el vaso ni existen restos de la droga varios días después de haberla ingerido, así que no quiero que se pierda el tiempo con esto».

Por último, el cirujano maxilofacial de Castellón se muestra «muy molesto» con determinados medios, pues considera que no se le ha tratado como «la víctima de una trama que ha querido dar máxima difusión a contenidos sexuales personales sin autorización y con muy mala intención», y adelanta «demandas millonarias» para varios periódicos y televisiones. «Solo hay un vídeo grabado en un hospital y no me han echado de ningún sitio», insiste en aclarar el doctor.

LA DENUNCIA

En la denuncia que el propio Senís presentó el pasado día 3 en dependencias de la Policía Nacional de València, el doctor señaló abiertamente a dos mujeres como principales sospechosas de la desaparición de su teléfono móvil. Dijo, tal y como consta en el documento policial, que esas chicas «quieren perjudicarle en sus relaciones personales para que no tenga contacto con otras mujeres de su agenda». Asimismo, dijo a los agentes que él ya había intentado recuperar los terminales «de buena fe», pero viendo que era imposible se había decidido a denunciar.

Según ha podido saber este diario de fuentes solventes, Luis Senís ya presentó otras dos denuncias los días 26 y 30 de diciembre del pasado año por la pérdida o sustracción de su cartera y de otro teléfono móvil.