El PP alerta de un cierre en falso del Acord de Fadrell por desconfianza

La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denunció ayer que el gobierno municipal «antepone sus sillones al interés general y no renuncia a gobernar en clave partidista para zanjar su (Des)Acord». Carrasco realizó estas declaraciones un día después de que el tripartito firmara los dos documentos consensuados --uno para fomentar la coordinación y otro para cerrar filas sobre fiestas-- con el fin de retomar la normalidad en el Acord de Fadrell tras la crisis motivada por el voto a favor de Compromís a una moción sobre fiestas del PP y Ciudadanos en el pleno de diciembre.

Carrasco valoró de forma negativa para los castellonenses «el carpetazo a una crisis de gobierno que se ha cerrado en falso y que solo ha servido para no tener presupuesto, bloqueando más de 180 millones de euros en inversiones y servicios necesarios para la ciudad». Para la popular, lo único que han demostrado los socios de gobierno (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) durante los casi dos meses de desavenencias «en los que han mantenido bloqueada la ciudad es haber renunciado a la coherencia para no perder su posición de poder». «Hemos pasado del Acord al (Des)Acord y han firmado el (Re)Acord y los equilibrios por mantener una unidad de gobierno que no existe de puertas para adentro, porque no se fían unos de los otros y acabarán, con el tiempo, siendo un (Mal)Record para todos», prosiguió ayer.



COMPROMÍS CEDE

Esta crisis se ha saldado con un Compromís «que ha preferido agachar las orejas y ceder a la voluntad de su socio mayoritario, pasando de las amenazas a los abrazos, pasando de defender los Estatutos vigentes del Patronat de Festes a no respetarlos, tal y como ha decidido la concejala de Fiestas, Pilar Escuder, cuya política en esta materia ahora avalan sin ningún reproche». A su juicio, «la escenificación de la vuelta a la paz de la que los socios de gobierno sacan pecho es una muestra más de su incoherencia». «¿Qué credibilidad merecen, tanto PSOE como Compromís, si donde dijeron digo, ahora dicen Diego?», reclamó la representante del PP.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Alejandro Marín-Buck, se preguntó, a través de twitter, dónde ha quedado el «Compromís con la coherencia». «El pasado 19 de diciembre parecía que había ganado el món de la festa pero hoy lamentamos que solo fuera una ilusión. No es lo mismo la política útil que utilizar la política», manifestó.