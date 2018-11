El PP culpa a Puig de "arrinconar" a Castellón y abandonar a los municipios

El Partido Popular de Castellón ha realizado este lunes una valoración sobre los presupuestos para 2019, en las que ha destacado que se trata de unas cuentas “ficticias y que no cumplen con las necesidades de la provincia de Castellón”.

El portavoz del PP en la Comunitat Valenciana en materia económica, el catellonense, Rubén Ibáñez, ha calificado los presupuestos para 2019 como “el arte de la magia” y de “ficticios” ya que “las cuentas para Castellón provocan bochorno e indignación porque están al servicio de Puig y del Partido Socialista”. El presupuesto" reduce en más de un 4% la inversión social respecto al último presupuestos de un gobierno del PP, por ejemplo, pero amplía los sueldos de asesores", ha señalado.

Ibáñez ha denunciado que “Puig arrincona y castiga a la provincia de Castellón y convierte al presidente en un verdadero problema para el avance de esta provincia” ya que desde el último gobierno del PP, "la inversión ha caído un 43 por ciento" para la provincia.

Además, “las cuentas son tan ficticias ya que las inversiones están hinchadas con botox para falsear la realidad. De los 72 millones que hay para inversiones, más de 26 millones de euros son transferencias del último Gobierno del PP de Mariano Rajoy, por lo que la inversión real es de 49 millones de euros para Castellón frente a los 87 millones de euros del último gobierno del PP, es decir, un 43% menos”.

La media por habitante "es de 86 euros en la provincia de Castellón y, lo que es peor, tres de cada cuatro municipios de la provincia no reciben ninguna inversión" de la Generalitat Valenciana, tal y como ha advertido el responsable político del PPCS. “Los castellonenses vamos a pagar 30 veces más de lo que recibimos en inversiones ya que cada vecino de Castellón va a pagar 2.614 euros en impuestos y tasas frente a las 86 euros de media que vamos a recibir”, explica el responsable popular.



Un presupuesto lleno de "mentiras"

El diputado autonómico ha puesto encima de la mesa "graves olvidos y mentiras del presupuesto", como la "desaparición de la ronda Suroeste, repetir inversiones que ya estaban previstas y que no han sido capaces de llevar a adelante y no aporta ninguna seguridad ya que en tres años llevan en inversiones sin ejecutar 1.327 millones" de euros por lo que “es evidente que el Consell solo piensa en sobrevivir hasta el mes de mayo y no en los intereses generales de los castellonenses”.

La secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, ha advertido que las cuentas para 2019 “son unos presupuestos falsos que vuelven a reírse de los vecinos de la provincia y que solo priorizan ampliar el colocódromo de la izquierda valenciana”. La responsable orgánica ha lamentado que “en una legislatura no podemos anunciar ni una sola infraestructura de progreso para Castellón, ya que solo apuestan por adoctrinar”.