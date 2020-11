El PP denuncia el pago triplicado de cámaras de seguridad de Castelló

Se cumple un año de la constitución de la comisión de investigación que pretende clarificar una serie de contratos sobre la sala de emergencias de la Policía Local. Ayer, el Partido Popular vinculó la investigación al asalto a la azotea del Ayuntamiento de Castelló, producido en la víspera del referéndum en Cataluña de octubre del 2017. Según explicó el concejal popular, Vicent Sales, aquel día no funcionó un sistema de videovigilancia que el Ayuntamiento había recepcionado meses antes, en abril del mismo año, dentro de los pliegos de los contratos que ahora se investigan. «No solo eso», añadió Sales, «en noviembre se firmaron otros dos contratos con empresas para cambiar cámaras». El Ayuntamiento «pagó tres veces las mismas cámaras que en teoría ya se habían recepcionado», afirmó.



Sales, que convocó a los medios junto al portavoz adjunto Sergio Toledo, fue muy crítico con la alcaldesa Amparo Marco. «Alguien se ha llevado el dinero», deslizó, «y hay muchas preguntas sin respuesta que Marco debe contestar». El popular dijo que «no cierra la puerta» a la vía judicial y realizó un repaso cronológico a la problemática de la sala de emergencias. «El origen se remonta al informe de necesidad», indicó Sales, que añadió que «en contra de la praxis habitual se optó por externalizar la redacción del pliego de condiciones». Según Sales se encargó «a dedo» a una empresa (Alt 365) con sede en el mismo municipio de Madrid que la que acabó asumiendo el contrato (Eurocop).



Uno de los cuatro lotes, tal y como aseguraron los miembros del PP, incluía la instalación de «21 cámaras de seguridad en diferentes sedes municipales, como los exteriores y el interior» del Ayuntamiento. Esas cámaras «se firmaron como recepcionadas e instaladas el 17 de abril del 2017», pero «en la víspera del referéndum ilegal de independencia se produjo el asalto a la azotea» del palacio municipal. Entonces, en octubre de 2017 y como recordó Sales ayer, «la versión oficial del equipo de gobierno fue que no se pudo identificar a los responsables porque las cámaras no funcionaban». El concejal del PP insistió en que «hablamos de las mismas cámaras por las que cinco meses atrás se habían pagado 136.000 euros más 28.560 de IVA». Mañana se reúne de nuevo la comisión de investigación.



La reacción del Ayuntamiento no se hizo esperar. Fuentes del equipo de gobierno retaron al PP a no perder el tiempo y acudir al juzgado. «Si tiene pruebas de que se ha cometido algún delito, que acuda directamente al juzgado», expresaron estas fuentes. «Que no pierda ni un minuto en la comisión de investigación o en ruedas de prensa». El consistorio de Castelló sostiene la absoluta legalidad del proceso llevado a cabo para realizar estos contratos, e indica que «el PP debería explicar por qué, si tantas sospechas tiene con la empresa Eurocop, la contrató hasta en veinte ocasiones cuando gobernaba entre 2006 y 2014».