El primer mes del bloqueo a China dispara las ventas de azulejo de Castellón en EEUU

Los datos del oficiales del primer mes del bloqueo de Estados Unidos (EEUU) a China confirman lo que las empresas e instituciones castellonenses ven sobre el terreno desde que entraran en vigor los aranceles el 20 de septiembre: el azulejo provincial ha disparado sus ventas hasta un 43% en octubre pasado, al pasar de 17,8 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio precedente a los casi 26 millones en el 2019.

Según las últimas cifras hechas públicas por el Instituto de Comercio Exterior (Icex), se multiplica así el alza registrada por las empresas cerámicas en solo diez días de tasas. Igualmente, la muy buena evolución en el país norteamericano podría decirse que salva los números totales de la exportación provincial, al menos en los primeros diez meses del último ejercicio económico.

Con este acelerón, que las azulejeras provinciales están rentabilizando para ampliar sus carteras en EEUU con nuevos clientes, este mercado no logra superar al líder francés en el ránking de principales compradores de cerámica castellonense, pero lo acerca a la primera posición, que podría alcanzar cuando se conozcan los datos al cierre de diciembre, teniendo en cuenta que el primer cliente, Francia, tiene una evolución a la baja (-11% en los primeros diez meses del año).

INQUIETUD

En cuanto a la evolución futura que puedan mostrar las ventas provinciales en EEUU, al mismo tiempo que se conocen los efectos positivos de la aplicación de aranceles a China en el país norteamericano, la guerra comercial de ambos gigantes se ha enfriado, de modo que está ya sobre la mesa un primer paso para un acuerdo comercial.

En este sentido, el director de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón, Joaquín Andrés, explicó este lunes que «Estados Unidos es un mercado muy importante para Castellón y, especialmente para la cerámica, y su bloqueo a China ha permitido que aprovechen para vender más allí España, India o Turquía», para valorar que «preocupa» cualquier cambio que pueda producirse en ese escenario.

Al mismo tiempo, evidenció la volatilidad potencial de las decisiones del actual presidente de EEUU, Donald Trump, para recordar que, en todo caso, la gran ventaja para el azulejo castellonense es que el país «es importador de cerámica, no produce apenas, por lo que está forzado a aprovisionarse en otros estados y no parece previsible que vaya a aplicar una normativa proteccionista generalizada, ya que no tiene una industria propia que defender» y necesita estos productos para que la actividad de la construcción no se detenga».