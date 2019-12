Problemas para comprar la vacuna contra el papiloma en Castellón

Verdaderos problemas están teniendo los padres castellonenses que quieren comprar la vacuna del papiloma humano para que sus hijos estén protegidos contra este virus que causa diversos tipos de cáncer. A las chicas se les administra esta vacuna a los 12 años de modo totalmente gratuito, ya que está financiada por la Seguridad Social; pero esto no ocurre en los chicos, a pesar de que pueden ser portadores de la enfermedad. Por tanto, los padres que deciden costear los 170 euros que vale la dosis se encuentran ahora con un verdadero problema, ya que escasea en las farmacias de la provincia.

«Estamos teniendo problemas en el suministro, no podemos decir que haya desabastecimiento, como ocurre con otros fármacos, pero no hay fluidez, no la estamos recibiendo como sería lo habitual», señala el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco.

recomendación // Hay que resaltar que la Sociedad Valenciana de Pediatría ha reclamado en diversas ocasiones, a la vista de las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), extender la vacuna del virus del papiloma humano a los niños e incluirlos en todos los calendarios de vacunación, ya que puede ayudar a prevenir distintos tipos de cáncer, no solo el de cuello de útero. Esta entidad informa de que las dos vacunas comercializadas para el virus del papiloma humano tienen autorizada su administración en varones con el objetivo de prevenir los cánceres relacionados con el VPH, como el anal. Una de ellas es capaz de prevenir las verrugas genitales relacionadas con este virus.

afección // La patología puede afectar a más de la mitad de las personas que mantienen relaciones sexuales. Se trata de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la actualidad. En la mayoría no produce ningún problema de salud e incluso llega a desaparecer sin que se note. En algunos casos persiste durante muchos años en el organismo y, si se trata de aquellos tipos de virus que tienen capacidad oncogénica, pueden dar lugar a un tumor maligno. De ahí la importancia de la vacunación como método preventivo.