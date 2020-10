Profesionales e investigadores del sector del azulejo respaldan el foro de la SECV

El LVII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que se está celebrando en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castelló, está cosechando un gran éxito. «Una vez superado el ecuador del foro estamos muy satisfechos, ya que hemos recibido las felicitaciones tanto de los estamentos oficiales como de las empresas y asociaciones del sector», destaca Alfredo González, presidente de la SECV.

Decenas de profesionales e investigadores se han hecho eco de las numerosas ponencias que se han desarrollado estos días, tanto de forma presencial como on line. «El formato híbrido que hemos adoptado este año, dada la situación de crisis sanitaria por la que atraviesa el país, ha sido muy bien recibido, sobre todo para los asistentes de forma virtual», revela González. Asimismo, cabe destacar también que desde la organización toman todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los presentes, a través del protocolo anticovid.

En la jornada de ayer tuvo lugar la entrega de pines de plata a los socios más destacados, y el II Premio a la mejor Tesis SECV (patrocinado por Ferro), que fue para José Manuel Moreno Maroto, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el trabajo Desarrollo de áridos cerámicos ligeros de alto rendimiento mediante el reciclaje de fibra de carbono, plásticos y desechos minerales: innovaciones en materiales, métodos y aplicaciones tecnológicas. Por la noche, la organización celebró la tradicional cena de gala, que tuvo lugar en el restaurante El Palasiet.

PROGRAMACIÓN // Hoy, en la cuarta y última jornada del congreso nacional, la programación ya no cuenta con ponencias, pero sí que celebrarán dos mesas redondas de debate, a las 10.30 y a las 12.00 horas, en el salón de actos.

La primera de ellas es Transferencia de tecnología: lecciones y aprendizajes en el sector cerámico. En ella participarán Enrique Sánchez, director del IUTC-AE; y Gustavo Mallol, director de AICE, como moderadores. E intervendrán Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación; Marina Villegas Gracia, delegada institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid; Luis Guaita, jefe de I+D+i de Keraben Grupo; Jesús Lancis, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Jaume I; y José Manuel Serra, profesor de Investigación del Instituto de Tecnología Química.

La segunda, Innovación en Producción/Producto como vía para la ampliación de Mercado, estará moderada por Alfredo González y Miguel Campos, vicepresidente de la SECV. En ella participarán José Manrique, director general de Ferro Spain; Luis Hernández, presidente de Grupo Grespania; Pablo Baigorri, consejero del Grupo Esmalglas-Itaca; Juan Vicente Bono, presidente de Asebec; y José Luis Lanuza, presidente de Grupo Keraben. Tras ello se procederá a la ceremonia de clausura de un congreso que continúa promoviendo y propulsando la ciencia, el desarrollo y la innovación industrial de la cerámica y el vidrio.

La ponencia que llevó a cabo Luis Guaita, jefe de I+D+i de Keraben, estuvo patrocinada por Macer

Luis Guaita, jefe de I+D+i del grupo Victoria Ceramics Spain, que comprende a las firmas Keraben Grupo, Cerámica Saloni y Nueva Iberocerámica, estuvo al cargo de la ponencia destacada Reducción de pérdida de calor a través de las paredes de los hornos de cocción de baldosas cerámicas en base a capas reflectivas en el IR, dentro del Simposio 12 sobre sostenibilidad y salud laboral en la industria cerámica. La charla, que se realizó de forma virtual, estuvo patrocinada por Macer.

Guaita señaló en su discurso que «el avance hacia procesos hipocarbónicos constituye uno de los mayores retos que la industria cerámica debe afrontar actualmente». «Por tanto, los desarrollos de mejoras en aquellos procesos cerámicos con mayor impacto ambiental, como es el caso de la cocción, que minoren el consumo de combustibles fósiles y, en consecuencia, reduzcan las emisiones CO2, debe convertirse en una prioridad», indicó.

Además, en la ponencia se presentaron los resultados del proyecto europeo Dream, financiado bajo el programa Horizonte de la Comisión Europea. El proyecto, cuyo acrónimo responde a Design for Resource and Energy eficiency in ceramic kilns, tenía como principal objetivo «el desarrollo y la demostración de una serie de innovaciones tecnológicas que puedan ser implantadas tanto en hornos de nueva generación como en hornos de cocción de baldosas cerámicas convencionales, para así permitir un avance significativo en la sostenibilidad de los procesos cerámicos», destacó Guaita en su intervención.

La ponencia mostró cómo en este caso se exploró -entre otras líneas de trabajo- la implementación de una mejora para las paredes refractarias de los hornos con repercusión en la eficiencia energética del equipo, pero también sirvió para analizar si este tipo de medidas pudiera o no tener un efecto en la reducción de la temperatura exterior de las paredes del horno y en consecuencia en el entorno de este, lo que podría mejorar el ambiente laboral para los horneros, especialmente durante los meses más cálidos del año.

Francisco Ferrando, de Ferro, y Mireia Rodríguez, de Kerionics, encargados de desarrollar otra ponencia

Ferro Spain Tile apuesta firmemente por el apoyo la I+D+i. Por ello, la firma también quiso participar en el Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio a través de la ponencia Cerámicas avanzadas con propiedades funcionales para su aplicación en la sostenibilidad medioambiental. Un ejemplo de innovación aplicada, a cargo de Francisco Ferrando, responsable de I+D de Ferro, y Mireia Rodríguez, CEO de Kerionics, spin-off del Instituto de Tecnología Química de la UPV, hablaron de la investigación que están llevando a cabo conjuntamente para obtener oxígeno a través del aire de forma eficiente e in situ, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental del entorno.

En la presentación mostraron los resultados del proyecto de obtención de membranas cerámicas avanzadas con funcionalidad catalítica para la separación del oxígeno del aire, obtenidas a partir de la deposición por tecnología digital inkjet de tintas funcionales en base acuosa sobre substratos de cerámicas avanzadas. De esta forma, se han obtenido membranas cerámicas con una composición y arquitectura capaz de separar selectivamente el oxígeno del aire. Este proyecto es un ejemplo de colaboración entre la universidad y la empresa en el cual cada una de las partes aporta el know-how en su campo de actividad. «Con esta colaboración se ha conseguido obtener un producto innovador con aplicación industrial que hubiera sido más difícil, o imposible conseguirlo, si cada participante hubiera emprendido el desarrollo por su cuenta», argumentaron.

Ferrando y Rodríguez señalaron que «en estos momentos se dispone de un dispositivo a escala piloto que aprovecha el calor residual como fuente de energía, y opera entre 700 y 900 ºC y a una presión de entre 6 y 9 bares. Al tratarse de un dispositivo modular se pueden utilizar los módulos necesarios hasta alcanzar la producción de oxígeno deseada. Como resultado de la colaboración se ha conseguido generar oxígeno de alta pureza a partir de aire, reduciendo los costes de producción de oxígeno hasta un 70%».