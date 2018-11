Profesoras de Castellón por el mundo

¿Que lleva a un profesor a dejar un trabajo estable, en una localidad donde hablan su mismo idioma, en un centro cerca de su casa, de su familia, de sus amigos... y despertarse un día, hacer la maleta y viajar a cientos o incluso miles de kilómetros de Castellón? ¿Que le empuja a empezar de cero, a tener que adaptarse a una lengua nueva, a una cultura y unas costumbres nuevas, a unas caras nuevas? ¿Curiosidad? ¿Ansias de ver mundo? ¿Ganas de aprender?... En la provincia al menos una docena de maestros y profesores dan clase este curso en el extranjero. Algunos lo hacen en Estados Unidos. Otros en Marruecos, Bélgica, Inglaterra, Italia o Francia. Unos llevan en el exterior varios años. Otros llegaron a su destino hace tan solo medio año. Ahí van las historias de cinco de ellos. Todas mujeres. Todas profesoras viajeras.

Rosa Salvador Ortega: Del IES Penyagolosa a Rabat

Siempre ha huido de la monotonía. Prácticamente desde que tenía uso de razón a esta licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de València le ha gustado viajar, conocer otras maneras de vivir y de pensar, y eso explica porqué su currículo profesional está lleno de kilómetros y kilómetros. Rosa Salvador ha trabajo en Estados Unidos, Francia, Bélgica y, ahora, lo hace en Marruecos. «Vivir en otro país, en otra cultura supone abrir los ojos a otras realidades y relativizar muchas de nuestras creencias, supone ampliar nuestra visión de las cosas, comprender mejor el mundo», cuenta la profesora.

Tras aprobar las oposiciones, empezó a dar clases en un instituto de València, desde donde dio el salto al IES Miralcamp de Vila-real. «Mientras estaba en Vila-real me iba preparando el examen del Ministerio de Educación para dar clases en el extranjero», explica. Tras varios intentos (siempre aprobaba el examen pero no obtenía plaza por falta de puntos por méritos) un día sonó el teléfono. Le llamaban del Ministerio de Educación para informarle que su próximo destino sería Miami. De allí la destinaron, en comisión de servicio, a San Juan de Luz y Hendaya, en el sur de Francia, y un par de años después logró una plaza en adscripción en una de las cuatro escuelas europeas que hay en Bruselas. En Bélgica estuvo cinco años y volvió a Castellón tras aprobar la oposición para profesores de español como lengua extranjera en la Escuela Oficial de Idiomas. «Me dieron plaza en la EOI de Castellón y los tres años que estuve en el cenro fueron la mejor experiencia laboral de mi vida», dice.

Pero Rosa quería viajar. Pese a tener un buen trabajo, volvió a estudiar para presentarse al examen del Ministerio de Educación. Aquello implicó trabajar, como mínimo tres años, en un instituto de Secundaria. La destinaron al IES Penyagolosa de Castellón, desde donde se marchó a la Bretaña francesa y, después, a Ginebra. Ahora vive y trabaja en Rabat. Es su segundo año y es profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Colegio Español de Rabat, que pertenece a la red de centros de titularidad española en el exterior. La mayoría de los alumnos son marroquíes y su objetivo es acceder a la universidad en España. «Cuando regrese a Castellón seguro que echaré de menos el carácter participativo de los alumnos marroquíes, su nulo sentido del ridículo al tomar la palabra.. y tampoco olvidaré sus ganas de hablar a todas horas», describe.

Ana Monfort: De Vilafranca a Illinois

Maestra de Educación Primaria en la especialidad de Inglés, a esta vilafranquina siempre le había atraído el programa del Ministerio de Educación de profesores visitantes para impartir clases en Estados Unidos. Tras unos años como docente en el CEIP Sanchis Yago de Castellón, Ana, su marido y sus dos hijos hicieron las maletas y se trasladaron hasta el Estado de Illionis, a unos 50 kilómetros de Chicago. En el Oakhill Elementary School (un colegio bilingüe en español e inglés) es tutora de quinto curso e imparte matemáticas, arte del lenguaje, escritura, lectura, ciencias naturales y estudios sociales. «Tengo 17 alumnos que en su inmensa mayoría son estadounidenses de origen mexicano», relata.

Del sistema educativo americano, Ana destaca el énfasis que se da a la lectura tanto a través del plan de estudios (con cuatro o cinco horas semanales de clase) como con la presencia de bibliotecas en centro dotadas de personal cualificado. «Las escuelas disponen de grandes medios, entre los que destacan los de tipo tecnológico, de recursos humanos y materiales, aunque nuestro sistema, pese a contar con menos recursos, es capaz de dotar a los alumnos con un nivel de formación destacable», sentencia.

Nuria Peris Garrido: de Benicarló a Londres

Licenciada en Químicas, desde el 2004 al 2016 Nuria Peris impartió clases en el IES Joan Coromies de Benicarló y fue en la sala de profesores de ese centro donde se enteró de que existía la posibilidad de trabajar como docente en el exterior. «Recuerdo que fue un antiguo compañero, Paco Gallego, el que contaba sus aventuras en Colombia y Marruecos. Por aquel entonces esa aventura me parecía muy remota, dada mi situación personal, casada y con dos hijos de muy corta edad», explica Nuria.

Un par de años más tarde, Nuria y su familia deciden dar el paso. «Los motivos fueron muchos y variados. El darles a los niños la posibilidad de ser bilingües, el abrirse a otras culturas, adquirir nuevas experiencias...», describe la docente que trabaja como profesora de Física y Química en el instituto Vicente Cañada Blanch de Londres, al que asisten principalmente hijos de inmigrantes españoles establecidos en Londres.

Aunque Nuria en sus clases sigue el currículo español, su estancia en Londres le ha permitido conocer muy bien el sistema educativo inglés. Y no es la panacea. «Los españoles estamos, en general, un poco acomplejados y creemos que lo que viene de fuera es mejor que lo nuestro, cuando muchas veces no es verdad», cuenta. «En Primaria, por ejemplo, se centran en matemáticas y lengua inglesa. También es un sistema muy clasista en el que se separa por clases al alumnado según resultados de examen», añade al tiempo que cuenta que un porcentaje muy alto de ingleses lleva a sus hijos a colegios privados. «Secundaria son cinco años y, en general, se sale con un nivel cultural bajo».

María José García:destino Michigan

Aunque nació en Castellón, María José García Vaquero ha residido muchos años en Benicàssim. Allí nacieron sus hijos, Carlota y Néstor, que como ella viven ahora en Detroit. María José es profesora visitante en Michigan, en los Grandes Lagos, un estado con una gran oferta cultural, deportiva y de actividades al aire libre. Se declara una «mente inquieta» y este año es tutora de segundo de Primaria. También es entrenadora de fútbol del equipo del colegio, el Academy of the Americas, y los alumnos son mayoritariamente mexicanos. «El programa del Ministerio me ha dado la oportunidad de realizar las dos cosas que más me apasionan: mi profesión como docente y viajar», describe. «También es un regalo para mis hijos, dado que van a mejorar su nivel de inglés y van a conocer la cultura americana siendo parte de ella». Pese a que esta es su primera experiencia profesional en el extranjero, María José está convencida de que no será la última. «Esta va a ser la primera de muchas».

Mayca Pérez: una maestra de Educación Física en Rabat

Mayca Pérez empezó su carrera profesional con solo 21 años y lo hizo dando clases en Vila-real. Después formó parte del equipo de compensatoria en el Barranquet, y durante una década trabajó en educación de adultos en el Germà Colom de Castellón. Sus últimos diez años en Castellón han estado ligados al IES Broch i Llop de Vila-real, donde impartía