La prórroga del salario mínimo congela el sueldo de 100.000 castellonenses

No hubo sorpresas en el último Consejo de Ministros del año, y tal y como se había anunciado no habrá subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se mantiene en los 950 euros fijados a principios del 2020. De este modo, más de 100.000 trabajadores de la provincia no verán mejoradas sus retribuciones en enero.

Los datos más recientes de la Agencia Tributaria en Castellón revelan que son 54.883 las personas que cobran de 0 a 0,5 veces el SMI, mientras que para el tramo de 0,5 a este sueldo mínimo completo hay 46.961 asalariados. En total, 101.844 personas.

El año pasado fueron más de 90.000 las personas de la provincia que estaban dentro de estos supuestos, y que se beneficiaron del incremento en 50 euros mensuales --más dos pagas extraordinarias-- aprobado el 5 de febrero y que se aplicó de forma retroactiva a partir del día 1 de enero.

Los principales sindicatos implantados en Castellón valoraron que esta prórroga afectará a algunos de los sectores con mayor número de trabajadores en la provincia. El secretario general de UGT, Francisco Sacacia, expresó el caso de la hostelería, «que no se renueva desde el 2013, por lo que todos los contratos desde entonces aplican el baremo del salario mínimo». Otro caso ocurre con el del transporte, pendiente de negociación. Antes de la pandemia, eran unos 25.000 los empleados de la hostelería, mientras que en el transporte eran unas 6.000 los afectados. Con datos del 30 de noviembre, la hostelería empleaba a 12.587 personas, y el transporte y almacenamiento a 7.915.

El responsable de CCOO en la provincia, Albert Fernández, detalló que al SMI «también se acogen muchos de los contratos en el sector de la agricultura y la ganadería, que de momento no subirán.

Desde la patronal, el presidente de CEV Castellón, Sebastián Pla, defendió que este «no es el momento para plantear un aumento de salarios», al tener en cuenta la situación de muchas empresas, y prefiere que el diálogo social para abordar el SMI «se haga una vez cambie la actual coyuntura».