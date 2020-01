El Provincial creará 29 nuevas plazas de médicos

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) propuesta por la dirección del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló contempla la creación de 29 nuevas plazas necesarias para la mejora de la actividad asistencial y la estabilidad laboral del personal, por lo que en ningún caso supone un recorte de plantilla.

El nuevo documento, que será presentado en la próxima mesa de negociación, recoge las 109 plazas que ya fueron aprobadas y ratificadas por el Consejo de Gobierno y que cuentan con el informe favorable de Hacienda, así como la creación de 29 nuevas plazas, fundamentalmente de personal que realiza labor asistencial.

El documento contempla la creación de 29 puestos de profesionales que, mayoritariamente, atenderán de manera directa a los pacientes, con lo que la creación de puestos médicos incrementa y no se cesa absolutamente a nadie. Se trata de puestos que no estaban ocupados ni se pueden cubrir por ley o bien por ser de naturaleza funcionarial o por estar declarados a extinguir y que no están presupuestados desde hace años.

“Es totalmente falso que disminuyan los efectivos. Lo que se hace es un ajuste entre la Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla para que coincidan, ya que actualmente hay personas que ocupan más de un puesto porque la normativa de la administración local lo permitía”, ha explicado el gerente del centro, Joaquín Sanchís, quien ha agregado que de esta forma un puesto equivaldrá a una plaza.

“De esta forma, el hospital se adapta a las necesidades asistenciales reales y cumplimos con la normativa vigente para los consorcios sanitarios y la ley de presupuestos, que nos permite una reorganización de la plantilla para llevar a cabo la atención sanitaria en las mejores condiciones de calidad”, apuntaba Sanchís.

La homologación de categorías también queda reflejada y es una consecuencia de la aplicación de las Leyes de Presupuestos a partir de 2017 de la Comunitat Valenciana y del artículo 121 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, que establecen que las retribuciones del personal de los consorcios no pueden superar las del personal de la administración a la que se adscriben, en este caso la Conselleria de Sanitat.

Esta equiparación de retribuciones de la plantilla del Consorci a la del resto de personal sanitario implica, por tanto, la adaptación de categorías, respetando en todo momento los derechos adquiridos por los profesionales del centro antes de la entrada en vigor de las citadas normativas. Así, esta actualización de la plantilla supone una adaptación al sistema de gestión de la Conselleria de Sanitat.

Refuerzo en diferentes áreas

Servicios como oncología se refuerzan con la creación de una nueva plaza de especialista. La actual RPT del área de oncología recoge tres duplicidades e inconsistencias de números de puestos de trabajo que se tienen que depurar desde el punto de vista técnico y no disminuye en ningún caso la plantilla, sino todo lo contrario.

Así, la plantilla de los servicios de oncología médica y radioterápica, que actualmente cuentan con un total de 19 facultativos especialistas, tendrán 20 con la creación de una nueva plaza de facultativo especialista en oncología médica.

La nueva RPT también prevé la creación de plazas de las especialidades de neurología, rehabilitación, cirugía plástica, medicina nuclear, radiofarmacia, radiofísica, entre otras.