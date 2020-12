El PSOE pide al obispo de Segorbe-Castelló que deje los «fundamentalismos»

Para el Partido Socialista de Castellón, las instituciones católicas españoles están instaladas en «posiciones fundamentalistas», por lo que hoy, la vicesecretaria del PSPV-PSOE provincial y senadora, Ana Edo, ha emplazado al obispado de Segorbe-Castellón a «pasar página para modernizarse y adecuarse a los nuevos tiempos», en respuesta a las declaraciones realizadas por el obispo, Casimiro López, en relación a la reciente aprobación de la Ley de la Eutanasia.

La portavoz socialista castellonense ha defendido los postulados en los que se basa esta nueva normativa al decir que «si vivir con dignidad es fundamental, el hecho de poder decidir frente a situaciones irreversibles y de sufrimiento, y poder morir dignamente, también es un derecho más que fundamental».

A su vez, ha incidido en el principio de «libertad» con el que se ha formulado la ley. Edo insiste en que «no provocará ninguna muerte», solo dará «la más absoluta libertad para que cada uno pueda elegir frente a una situación de sufrimiento para la que la medicina ya no puede hacer nada». En la misma línea ha insistido en argumentos defendidos por el Gobierno a la hora de formular el texto legal: «Es un derecho que se adquiere libremente, no obliga a nadie a nada y no se obliga a nadie a hacer uso de ella, como parece que el obispado esté insinuando», y ha concluido afirmando: «Es una ley voluntaria y garantista, porque tiene en consideración la reafirmación del enfermo, junto con informes de los expertos y sanitarios».