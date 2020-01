El PSPV acusa a Garcia de boicotear la negociación de la crisis del Acord

La crisis del Acord de Fadrell atraviesa en estos momentos sus horas más críticas y las espadas están más en alto que nunca.

El PSPV acusó ayer al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, de «torpedear, boicotear y obstaculizar cualquier intento de diálogo» de la comisión de seguimiento del Acord de Fadrell para llegar a un acuerdo tras la polémica de Fiestas. Una afirmación que realizó tras las declaraciones de Garcia en las que el nacionalista aseguraba que su formación cumplía con lo que recoge este documento firmado en la ermita de Fadrell sobre este área municipal y culpabilizaba a los socialistas de paralizar el presupuesto municipal del presente 2020.

Por este motivo, la comisión negociadora del PSPV-PSOE decidió ayer convocar de urgencia a sus socios de Compromís y Podem-EUPV a una reunión mañana para abordar «la gobernabilidad del Ayuntamiento».

«ACTITUD DESLEAL» / Para los socialistas, «la actitud desleal del portavoz nacionalista supone una quiebra absoluta a la confianza entre socios de gobierno y una injerencia en la comisión de los tres grupos municipales que trabaja para buscar la viabilidad del Acord». «Es una actitud irresponsable y contraria a la voluntad del acuerdo que debe existir entre las tres partes para buscar una salida de consenso a la crisis de gobernabilidad en la institución municipal», dijeron fuentes socialistas. Estas entienden que las declaraciones de Garcia en Onda Cero desautorizan a la comisión negociadora de Compromís que hasta ahora «ha mantenido la voluntad de acercamiento al resto de fimantes del Acord».

En este sentido, el PSPV ha instado a Compromís a explicar si la posición defendida por su portavoz en el consistorio «es la nueva estrategia de negociación».

La acusación de Garcia a los socialistas de paralizar las cuentas municipales y sus afirmaciones de que es el PSOE el que necesita encontrar una salida a la situación creada en Fiestas así como la disponibilidad de Compromís «a ayudarles» fueron las afirmaciones que colmaron el vaso para la convocatoria urgente de mañana por parte de los socialistas. «Aceptamos que si quieren dejar de llevar Fiestas porque no se gestiona de forma adecuada, podemos hablarlo, pero hay concejalías que no cambiamos como son Cultura, Educación y Gestión de Residuos», continuó Garcia.

«AMBIENTE NO APROPIADO» / Además, Ignasi Garcia reconoció que el ambiente actual en el consistorio «no es el más apropiado porque esta crisis hace que las cosas no fluyan como toca y provoca que no se esté negociando el presupuesto, que hay que retomar».

«Nosotros fuimos claros desde un primer momento diciéndoles que no podíamos apoyarlos para incumplir unos estatutos de Fiestas y no nos han dado una explicación lógica sobre el motivo por el que unos artículos se cumplen y otros no», afirmó Garcia en referencia a la moción de Fiestas que fue el germen de la actual situación de crisis del gobierno. Hay que recordar que Compromís apoyó el escrito que defendió la derecha en el pleno dando la espalda a sus socios al respecto.