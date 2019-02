El PSPV exige la dimisión de Pérez Macián por el 'caso Púnica'

Las investigaciones judiciales se cuelan en la política municipal de Castellón y marcan la agenda a menos de cuatro meses de las elecciones. Ahora, es el grupo municipal socialista el que pide la dimisión «inmediata» del portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, por su presunta implicación en el caso Púnica, tras conocerse ayer a través de un periódico de tirada nacional que la Guardia Civil ha entregado al juez instructor del caso un informe en el que se le acusa, junto al excalcalde de Castellón, Alfonso Bataller, de un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública por contratar un plan de medios con cargo a fondos municipales para potenciar la imagen de Bataller cara a los comicios municipales del 2015.

Una información sobre un presunto intento de amañar contratos públicos durante la pasada legislatura que salpica al Ayuntamiento de Castellón cinco días después de la dimisión del concejal socialista Antonio Lorenzo por el caso Subdelegación. Desde el PP aseguran que Pérez Macián no va a dimitir, si bien se sabe que el concejal habría puesto su cargo en manos del partido.

Con la dimisión de Lorenzo todavía muy presente, la alcaldesa, Amparo Marco, apeló a la «responsabilidad de Pérez Macián primero y después a la de su grupo municipal» para «anteponer los intereses de esta institución y de la ciudad, a los personales o de partido». «Le pido al señor Pérez que reflexione. Yo sé lo que haría. De hecho, creo que el PSPV ya lo ha demostrado», recalcó Marco, en clara alusión a la decisión de renunciar de Lorenzo, y con un discurso prácticamente calcado al que mantuvo el PSPV durante la investigación de la edila de Compromís Ali Brancal por la que finalmente fue cesada hace apenas un mes en aplicación del código de bueno gobierno. «Vivimos malos tiempos para la política», sentenció Marco.

La portavoz adjunta del PSPV, Patricia Puerta, fue más contundente, exigiendo la dimisión «inmediata» de motu propio. En el caso de que no se den las explicaciones oportunas ni se asuman responsabilidades, solicitarán su comparecencia en la comisión de buen gobierno, para que esta determine si le es o no de aplicación el código de buen gobierno.

Compromís afea «el uso fraudulento de las instituciones»

El grupo municipal de Compromís instó ayer al portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, y a su portavoz, Begoña Carrasco, a «dar explicaciones por la implicación del edil en la trama corrupta conocida como ‘Púnica’». «Con el informe de la Guardia Civil queda más que acreditado que Pérez Macián ha utilizado sistemáticamente las instituciones de manera fraudulenta a beneficio propio». «Carrasco y su partido, lejos de pedir disculpas y devolver el dinero robado, en cada caso de corrupción, encienden el ventilador para intentar hacer creer que todos somos como ellos».

Para el PP: "Es todo una cortina de humo del bipartito»

El grupo municipal popular de Castellón considera que la información sobre el caso Púnica que implica a su portavoz adjunto Juan José Pérez Macián, y al exalcalde Alfonso Bataller es «una cortina de humo orquestada por el PSPV y Compromís para tapar sus propios problemas con la justicia».

Defienden que el código de buen gobierno no es de aplicación en el caso de Pérez Macián «porque no hay una imputación formal», por lo que no va a dimitir como pide el PSPV, pese a que según explican fuentes cercanas al PP, habría llegado a poner sus cargos a disposición del partido.

Según mantienen los populares a través de un comunicado, «es un nuevo intento de dañar la imagen» del portavoz adjunto, «después de que la semana pasada ya se intentara por parte de los partidos que forman parte del gobierno municipal de mezclar asuntos personales con su actividad pública y el código de buen gobierno. Y matizan que «la información aparecida en los medios se refiere a unos hechos que ya se conocieron e investigaron policialmente en 2015 y que en ningún momento derivaron en una imputación formal». De hecho, recalcan, Pérez Macián «quedó al margen del procesamiento y de cualquier responsabilidad penal». «Desde julio del 2015 hasta hoy, no se ha producido ninguna variación oficial al respecto. No hay ninguna prueba nueva. Las que se están utilizando torticeramente ya se conocieron en 2015». Y advierten que «no conseguirán que dejemos de pedir explicaciones por la dimisión del ya exconcejal Antonio Lorenzo».

Claves de la trama